В Гродно «дело о пикете с гномиком» отправили на доработку обратно в милицию

Источник материала: Tut.by

В суде Октябрьского района Гродно 9 февраля прошло очередное заседание по «делу о пикете с гномиком», который стоял в окне квартиры. Гродненца Юрия Яроша обвиняют в несанкционированном пикете. Планировалось, что будут слушать свидетельницу — соседку мужчины. Однако Юрий и соседка в суд к началу заседания не успели: перед их машиной расчищали дорогу, они застряли в пробке. Об этом предупредили секретаря суда. В итоге заседание прошло без фигуранта и свидетельницы практически в пустом зале. Судья Валерий Шпак отправил дело на доработку.



Обвиняемый Юрий Шпак вместе с женой во время первого заседания. Фото: S13.ru

Напомним, Юрия Яроша судят за «несанкционированный пикет» — а по сути за декоративного гномика с БЧБ-флажком в руках, который стоял в окне квартиры.

Фотоснимок фигуры в окне сделала Ольга Бондарева. Женщина известна гродненцам тем, что участвует в провластных автопробегах и закрашивает БЧБ-символику на улицах города. В первый день заседаний, 8 февраля, она рассказывала, что является организатором акции «Антивандал», цели которой — убирать и закрашивать БЧБ-символику на улицах города.

— Акция согласована с идеологическим отделом администрации города. Каждый раз перед выездом мы предупреждаем милицию. В этот день было так же, — пояснила на суде Бондарева. — Мы с коллегой ездили по городу, искали незарегистрированную символику, чтобы ее убрать.

Она также рассказала, что училась с женой Юрия Яроша в одном классе.



Фото: S13.ru

Во вторник, 9 февраля, должны были слушать свидетельницу — соседку обвиняемого, однако она и сам Юрий застряли в пробке. Об этом предупредили секретаря суда.

Поддержать хозяина гномика пришло около 10 человек, однако их не пустили в зал заседания. Людям сказали подниматься на четвертый этаж. Там все стояли в ожидании, мимо прошел судья.

В итоге в зал заседания никого не пустили, так как «суд уже начался». В это время внутри находилась только одна женщина, в присутствии которой Валерий Шпак и объявил, что дело отправляется на доработку в РОВД.