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ГАИ Минска усилила проверку машин, которые перевозят легко воспламеняющиеся и отравляющие вещества

09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самыми частыми нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в запрещенное время суток. Так, в столице передвигаться такому транспорту запрещено с 7 до 9 и с 16 до 19 часов. Кроме того, на контроле ГАИ в эти дни - соблюдение правил водителями маршрутных такси.

Внимание и к грузовому транспорту, припаркованному не по правилам. На такие авто будут устанавливать блокираторы, а владельцы получат штраф.

 
 
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Самыми частыми нарушениями при перевозке опасных грузов являются неудовлетворительное техническое состояние автомобиля, отклонение от маршрута и движение в...
 
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