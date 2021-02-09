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Востребованное профтехобразование с акцентом на практику

09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новые специальности появятся в системе профессионально-технического и среднего специального образования Минской области. Например, в Борисовском государственном колледже это "парикмахерское искусство и декоративная косметика". В Молодечно организуют подготовку кадров по квалификации "монтажник каркасно-обшивочных конструкций сухого строительства". Тем временем в Политехническом колледже в Борисове появятся сразу две новые специальности. Какие? Узнала Елена Витко.

Вот так техническое творчество превращается в выставку. Мобильная экспозиция традиционно работает с февраля по август. Здесь у абитуриентов и начинается экспресс-знакомство с Борисовским государственным политехническим колледжем. Весь образовательный процесс практико ориентированный.

Актуальные знания и навыки учащиеся получают и благодаря новому Ресурсному центру. Там предметно знакомятся с концепцией "Индустрия 4.0", иначе говоря, с автоматизацией промышленных процессов и производства. Всего в структуре 7 лабораторий: здесь, например, занимаются будущие энергетики.

Этот макет целиком демонстрирует работу котельной. Возможна даже имитация аварийных ситуаций. А рядом - система отопления. Здесь знакомятся не только с классической моделью, но с помощью отдельных элементов учатся экономить затраты энергоносителя.

А в соседнем кабинете узнают тонкости автомобилестроения: испытывают стартер и генератор, а рядом изучают световую и звуковую сигнализацию. Всю информацию третьекурсники Евгений Музыкантов и Владислав Щуревич узнают с интересом. С профессией определились давно и свои перспективы знают.

Новые направления - ответ на потребности рынка. Уже в следующем учебном году список специальностей дополнит "промышленное и гражданское строительство", а также "промышленные роботы и робототехнические комплексы".

В системе профессионального образования Минской области - 12 колледжей и столько же лицеев. Только в прошлом году там подготовили около 4,5 тысячи рабочих и специалистов.

 
Теги: знакомства
 
 
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