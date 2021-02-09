На улицах Минска работают более 500 единиц спецтехники и около 700 рабочих

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Сильный снегопад сегодня утром стал испытанием для водителей и пешеходов. Сильные осадки и метель принесли оранжевый уровень опасности. Движение на столичных магистралях и кольцевой было усложнено, а заносы на скользких дорогах привели к многочисленным ДТП и техническим сложностям с авто. Пешеходам также сугробы и "снежная каша" под ногами добавили неудобств. Чтобы их минимизировать, сейчас на улицах города работают более 500 единиц спецтехники и около 700 рабочих. Весь собранный снег свозят на полигоны и снегоплавильный пункт. Только с центральных улиц столицы вывезено более 9 тысяч кубометров снега.

ГАИ Минской области ввела спецплан "Погода"

Спецтехника очищает трассы в сопровождении машин Госавтоинспекции. Водителям советуют быть максимально внимательными и осторожными во время движения, выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и боковой интервал, не совершать резких маневров и торможений, а также просят оперативно информировать ответственные службы о состоянии дорог по короткому номеру 125.