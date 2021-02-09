В райцентрах Брестской области появятся современные компьютерные томографы

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Один из них начал работать сегодня в кобринской больнице. Оборудование позволяет детально обследовать внутренние органы, кости и мягкие ткани. Раньше для таких исследований пациентов приходилось отправлять в соседние районы или областной центр. Это отнимало время и затягивало лечение. Сейчас обследование занимает от 5 до 15 минут. Благодаря томографу, можно теперь выявлять болезни, в том числе, пневмонии, на ранних стадиях.

Светлана Яковчук, заведующая рентгеновским отделением Кобринской центральной районной больницы: "На обычной рентгенограмме мы обычно не видим никаких изменений. Тогда как на КТ мы можем посмотреть ранние воспалительные процессы на каком-то участке легких. Это дает раннюю диагностику, раннее лечение пациента".

Андрей Корнелюк, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома: "В рамках реализации программы "Экстренное реагирование на COVID-19 в РБ", финансируемой за счет займа международного банка реконструкции и развития. В декабре 2020 года в Брестскую область поступило три новых современных компьютерных томографа. Сегодня вводим в эксплуатацию компьютерный томограф в Кобрине, его стоимость порядка 770 тысяч белорусских рублей".

В ближайшее время новые аппараты компьютерной томографии появятся в Барановичах и Пинске.