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В райцентрах Брестской области появятся современные компьютерные томографы
09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Один из них начал работать сегодня в кобринской больнице. Оборудование позволяет детально обследовать внутренние органы, кости и мягкие ткани. Раньше для таких исследований пациентов приходилось отправлять в соседние районы или областной центр. Это отнимало время и затягивало лечение. Сейчас обследование занимает от 5 до 15 минут. Благодаря томографу, можно теперь выявлять болезни, в том числе, пневмонии, на ранних стадиях.
Светлана Яковчук, заведующая рентгеновским отделением Кобринской центральной районной больницы: "На обычной рентгенограмме мы обычно не видим никаких изменений. Тогда как на КТ мы можем посмотреть ранние воспалительные процессы на каком-то участке легких. Это дает раннюю диагностику, раннее лечение пациента".
Андрей Корнелюк, первый замначальника Главного управления по здравоохранению Брестского облисполкома: "В рамках реализации программы "Экстренное реагирование на COVID-19 в РБ", финансируемой за счет займа международного банка реконструкции и развития. В декабре 2020 года в Брестскую область поступило три новых современных компьютерных томографа. Сегодня вводим в эксплуатацию компьютерный томограф в Кобрине, его стоимость порядка 770 тысяч белорусских рублей".
В ближайшее время новые аппараты компьютерной томографии появятся в Барановичах и Пинске.
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Один из них начал работать сегодня в кобринской больнице. Оборудование позволяет детально обследовать внутренние органы, кости и мягкие ткани. Раньше для таких...
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