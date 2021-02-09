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А. Мирончик-Иванова: Негатив только разрушает нашу страну

09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Многие белорусы разучились радоваться успехам своих соотечественников - таким мнением поделилась именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова в проекте телеканала "Беларусь 1" "Скажинемолчи". Серебряный призер ІІ Европейских игр подчеркивает, что негатив лишь разрушает нашу страну. Мирончик-Иванова призывает к мирному диалогу и недоумевает, как многие белорусы могут давать положительную оценку отмене чемпионата мира по хоккею в Минске. По ее словам, это несправедливое решение лишило наших болельщиков настоящего спортивного праздника.

Анастасия Мирончик-Иванова не сомневается, что у нашей страны большое будущее, но сейчас важно сохранить то единство, которое всегда было отличительной чертой белорусов, а не разбиваться на разные лагеря.

Выпуск программы смотрите здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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Многие белорусы разучились радоваться успехам своих соотечественников - таким мнением поделилась именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова в проекте...
 
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