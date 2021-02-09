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А. Мирончик-Иванова: Негатив только разрушает нашу страну
09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Многие белорусы разучились радоваться успехам своих соотечественников - таким мнением поделилась именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова в проекте телеканала "Беларусь 1" "Скажинемолчи". Серебряный призер ІІ Европейских игр подчеркивает, что негатив лишь разрушает нашу страну.
Анастасия Мирончик-Иванова не сомневается, что у нашей страны большое будущее, но сейчас важно сохранить то единство, которое всегда было отличительной чертой белорусов, а не разбиваться на разные лагеря.
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Многие белорусы разучились радоваться успехам своих соотечественников - таким мнением поделилась именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова в проекте...
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