Открытие инновационного производства сухих молочных продуктов и ингредиентов

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Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось сегодня в Институте мясо-молочной промышленности Академии наук. Это не только опытно-промышленная площадка, но и малотоннажное производство специализированных молочных продуктов, в том числе для детей, больных фенилкетонурией, сухих смесей для мороженого, а также импортозамещающих пищевых добавок для мясной и молочной промышленности. На выходе такой товар по стоимости будет вдвое дешевле зарубежных аналогов.

Созданная инновационная база будет использоваться и для практического обучения. Специалистов предприятий, учащихся колледжей и студентов вузов аграрного профиля научат современным процессам мембранного концентрирования, электродиализа и сушки молочного сырья.