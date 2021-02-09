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Открытие инновационного производства сухих молочных продуктов и ингредиентов

09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось сегодня в Институте мясо-молочной промышленности Академии наук. Это не только опытно-промышленная площадка, но и малотоннажное производство специализированных молочных продуктов, в том числе для детей, больных фенилкетонурией, сухих смесей для мороженого, а также импортозамещающих пищевых добавок для мясной и молочной промышленности. На выходе такой товар по стоимости будет вдвое дешевле зарубежных аналогов.

Созданная инновационная база будет использоваться и для практического обучения. Специалистов предприятий, учащихся колледжей и студентов вузов аграрного профиля научат современным процессам мембранного концентрирования, электродиализа и сушки молочного сырья.

 
 
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Научно-экспериментальное производство сухих молочных продуктов и ингредиентов открылось сегодня в Институте мясо-молочной промышленности Академии наук. Это не...
 
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