Источник материала: БT

Образцовый Минск - как цель ближайшего пятилетия. Такую задачу перед мэром города поставил президент. Комплексное развитие белорусской столицы обсуждали сегодня во Дворце Независимости.

На повестке сразу несколько важных вопросов: а именно чистота на улицах, наведение порядка с пустующими объектами - плюс ставка на инновации. Встреча с мэром ожидаема: Владимир Кухарев на этом посту уже три месяца. Он успел не просто войти в курс дела, но и приступить к выполнению поставленных ранее задач. Многие из них озвучены на встрече с активом Минска два года назад. В первую очередь - сделать белорусскую столицу более комфортной, современной и европейской. Александр Лукашенко напомнил и о своих требованиях привести в порядок объекты недвижимости у площади Якуба Коласа и завода "Горизонт".

Президент поручил привести в порядок объекты недвижимости

"Мы договаривались, что наведем там порядок. Это же центр города, и порядок там надо наводить". Говоря о бывших производственных помещениях завода "Горизонт", Президент подчеркнул, что их надо осовременить и привести в порядок. "Вы там, я знаю, планируете опереться на инновационные проекты. Значит, там действительно должны работать, офисы должны быть, даже производства - самые инновационные, самые продвинутые, - отметил он. - И на Коласа, и в районе нашего телевизионного завода "Горизонт" надо наводить порядок, чтобы эти территории деньги приносили в бюджет. И это можно сделать".

А. Лукашенко: В этой пятилетке Минск надо сделать идеальным

"Минск - это столица страны, лицо страны, это город, с которого надо брать пример по развитию по тем или иным направлениям". Вам непросто будет работать в Минске, потому что в этом году давление на власти Минска будет очень серьезное. Чтобы Минск был в порядке". Приезжим гражданам Минск нравится за то, что здесь можно хорошо жить и отдыхать. Этот город "не поделен бандитами на куски" и не застроен "какой-то недвижимостью", отметил Президент. И водная гладь, и парки, и жилье, и для работы места есть - чистый красивый город. И нам его не просто надо сохранить, начиная с этого года. В этой пятилетке Минск надо сделать образцово идеальным".

Президент: В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке

Отдельно затронули вопрос уборки снега. Ситуация в последние дни непростая, а местами - чрезвычайная. По словам мэра, для расчистки столичных улиц сегодня были привлечены около 750 единиц техники. Подключиться к уборке может и любой желающий - Президент обратил внимание на то, что людей надо организовывать и предоставлять необходимый инвентарь. В Минске, по словам Александра Лукашенко, работает сильная команда руководителей различного уровня, и она должна обеспечить решение этого вопроса. Владимир Кухарев объяснил журналистам, чем вызваны утренние пробки в городе.

Мэр Минска призвал горожан помочь городским службам с расчисткой снега

Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома: "Естественно, есть затруднения, связанные с тем, что в час пик большое количество машин находится в Минске, и они не всегда способствуют тому, чтобы колонны техники, которая расчищает снег, работали в полном объеме и с короткими интервалами. Но в данный момент ситуация находится в рабочем режиме. Те десятибалльные пробки, которые были и на кольцевой автодороге, были вызваны в первую очередь теми авариями, которые произошли. Любая авария, которая происходит (и мы сегодня увидели и на кольцевой, и в Минске), фактически приводит к пробкам. Из-за снега пробок не было. Они были вызваны в первую очередь авариями на дорогах".

В связи со сложными погодными условиями глава Мингорисполкома обратился к жителям столицы и автомобилистам. Во-первых, он призвал всех горожан помочь городским службам с расчисткой снега в первую очередь на дворовых территориях, где припаркованный личный транспорт зачастую мешает уборке снега при помощи спецтехники.

С участников уличных акций в Минске взыскано 980 тыс. рублей

Отдельно остановились на уроках, которые вынесла мэрия из событий прошлого года, особенно его второй половины. Президент отметил, что участниками уличных акций во время протестов было повреждено городское имущество. Общая сумма ущерба, оцененная городскими службами Минска, 1 млн 250 тыс. рублей. По словам Владимира Кухарева, взыскано уже 980 тысяч, и эта работа продолжается. Виновные привлекаются к ответственности.