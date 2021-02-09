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Ответственность за хулиганство и угрозы в адрес милиционера
09.02.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
В Минске начался суд над мужчиной, который обвиняется в хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре 55-летний минчанин зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокской, залил строительной пеной замок и входную дверь, почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Оказалось, что незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.
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В Минске начался суд над мужчиной, который обвиняется в хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре 55-летний минчанин зашел в подъезд одного из домов...
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