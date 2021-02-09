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Польская прокуратура рассматривает запрос Беларуси о выдаче Путило и Протасевича

09.02.2021 16:59 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Польская прокуратура рассматривает белорусский запрос о выдаче Степана Путило и Романа Протасевича, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В польском ведомстве сообщили, что получили от Следственного комитета Беларуси документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.

«Документы, касающиеся запроса властей Беларуси о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру с целью обработки в соответствии с положениями соглашения между Польшей и Беларусью о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении», — сообщили в пресс-службе.

7 февраля стало известно, что СК Беларуси через генерального прокурора направил в Польшу документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.

«С данной страной у нас заключен международный договор о правовой помощи по уголовным делам, который также регламентирует вопрос об экстрадиции. Посмотрим, насколько это государство будет исполнять взятые на себя международные обязательства о выдаче лиц, которые преследуются белорусским Следственным комитетом в уголовном порядке», — сказал начальник международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло.

Напомним, Степан Путило является основателем популярного телеграм-канала, который в прошлом году был признан экстремистским по решению суда. Роман Протасевич был его главным редактором.

В начале ноября пресс-служба Следственного комитета сообщила, что ведомство продолжает расследование уголовного дела о массовых беспорядках и иных нарушениях общественного порядка, происходивших в Минске с 9 августа по настоящее время.

В отношении Степана Путило и Романа Протасевича вынесены постановления о привлечении их в качестве обвиняемых в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, — ст. 293, ст. 342 Уголовного кодекса Беларуси.

«Кроме этого, в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси в связи с совершением умышленных действий, направленных на возбуждение социальной вражды по признаку профессиональной принадлежности, касающейся двух профессионально-социумных групп — представителей власти и правоохранителей, с августа по сентябрь текущего года посредством созданных и управляемых ими телеграм-каналов», — добавили в ведомстве.

КГБ внес Степана Путило и Романа Протасевича в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

В настоящий момент обвиняемые Степан Путило и Роман Протасевич находятся в межгосударственном розыске.

 
Теги: Минск
 
 
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В польском ведомстве сообщили, что получили от Следственного комитета Беларуси документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.
 
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