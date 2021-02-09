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Школу в Могилеве планируют отдать под офисы и магазин
09.02.2021 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Школу № 10 на улице Челюскинцев в Могилеве планируют отдать под офисы и торговые объекты. Об этом
Пока планируют провести реконструкцию здания таким образом, чтобы на первом и втором этажах размещались торговые объекты, а на третьем и четвертом — помещения для офисов.
Основную часть площади первого этажа отдадут под продовольственный магазин, помещения для хранения и подготовки товаров к продаже.
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Основную часть площади первого этажа отдадут под продовольственный магазин.
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