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Школу в Могилеве планируют отдать под офисы и магазин

09.02.2021 18:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Школу № 10 на улице Челюскинцев в Могилеве планируют отдать под офисы и торговые объекты. Об этом сообщает телеграм-канал LOSQUE со ссылкой на сайт горисполкома — там размещена информация о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) этого объекта.


Пока планируют провести реконструкцию здания таким образом, чтобы на первом и втором этажах размещались торговые объекты, а на третьем и четвертом — помещения для офисов.

Основную часть площади первого этажа отдадут под продовольственный магазин, помещения для хранения и подготовки товаров к продаже.

 
Теги: Могилев
 
 
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Основную часть площади первого этажа отдадут под продовольственный магазин.
 
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