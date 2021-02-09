Школу в Могилеве планируют отдать под офисы и магазин

Источник материала: Tut.by

Школу № 10 на улице Челюскинцев в Могилеве планируют отдать под офисы и торговые объекты. Об этом сообщает телеграм-канал LOSQUE со ссылкой на сайт горисполкома — там размещена информация о проведении общественных обсуждений отчета об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) этого объекта.





Пока планируют провести реконструкцию здания таким образом, чтобы на первом и втором этажах размещались торговые объекты, а на третьем и четвертом — помещения для офисов.

Основную часть площади первого этажа отдадут под продовольственный магазин, помещения для хранения и подготовки товаров к продаже.