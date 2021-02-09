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В Гомеле за разжигание социальной вражды сообщениями в телеграм-канале задержан сын политзаключенной Каневской
09.02.2021 18:09 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Гомеле задержан один из сыновей политзаключенной Татьяны Каневской - Дмитрий. Ему вменяют разжигание социальной вражды и розни.
Как
Следователи возбудили уголовное дело.
Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Женщину задержали в Гомеле 8 августа и обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана. Сейчас она в СИЗО на Володарского, проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).
С тех пор четверо сыновей и муж ждут ее дома.
Дмитрий рассказывал, что его уволили с мебельной фабрики после того, как руководству попались на глаза фото, где он был волонтером на пикете.
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В Гомеле за разжигание социальной вражды сообщениями в телеграм-канале задержан сын политзаключенной Каневской
Молодой человек разместил в телеграм-канале несколько постов, в которых призвал к насилию над милиционерами и членами их семей.
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