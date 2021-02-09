В Гомеле за разжигание социальной вражды сообщениями в телеграм-канале задержан сын политзаключенной Каневской

Источник материала: Tut.by

В Гомеле задержан один из сыновей политзаключенной Татьяны Каневской - Дмитрий. Ему вменяют разжигание социальной вражды и розни.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Как сообщают в УВД, в конце декабря прошлого года молодой человек разместил в Telegram-канале несколько постов, в которых призвал к насилию над милиционерами и членами их семей.

Следователи возбудили уголовное дело.

Татьяна Каневская была доверенным лицом Светланы Тихановской и собирала за нее подписи. Женщину задержали в Гомеле 8 августа и обвинили в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении милиции. 10 августа суд Советского района Гомеля рассматривал административный протокол — судья отправила его на доработку. Каневскую, так как у нее есть несовершеннолетний ребенок, выпустили из зала суда. Но как только она решила забрать из конвойной машины вещи, тут же была снова задержана. Сейчас она в СИЗО на Володарского, проходит по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).

С тех пор четверо сыновей и муж ждут ее дома.

Дмитрий рассказывал, что его уволили с мебельной фабрики после того, как руководству попались на глаза фото, где он был волонтером на пикете.