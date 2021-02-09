Запрос об экстрадиции Путило и Протасевича рассматривается в прокуратуре Польши

Запрос об экстрадиции Степана Путило и Романа Протасевича белорусскими властями рассматривается в польской прокуратуре.

Об этом сообщает ТАСС 9 февраля со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре Польши сообщали, что документы из СК Беларуси на выдачу Путило и Протасевича получены.

«Документы, касающиеся запроса властей Беларуси о выдаче двух белорусских граждан, переданы в соответствующую прокуратуру с целью обработки в соответствии с положениями соглашения между Польшей и Беларусью о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года. Дело находится на рассмотрении», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 7 февраля глава международно-правового отдела Следственного комитета Михаил Вавуло заявил , что комитет отправил документы на экстрадицию основателя экстремистского телеграм-канала Степана Путило и редактора этого же канала Романа Протасевича в Польшу.

Подачу белорусскими властями заявления на экстрадицию из Польши Степан Путило назвал «смешными просьбами».

КГБ внес их в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. В настоящеее время обвиняемые находятся в межгосударственном розыске. Роман Протасевич ответил на данный факт в своем твиттере – написал, что давно находится в другой стране.

Напомним, после 9 августа 2020 года, когда в Беларуси прошли президентские выборы, Telegram-канал Путило и Протасевича стал одной из основных площадок для противников Александра Лукашенко.