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Мингорисполком: уборка снега – абсолютно нормальное стремление

09.02.2021 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Минские власти призывают жителей города не оставаться в стороне и помогать службам в расчистке снега, заявил заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета Александр Дорохович.

С вечера понедельника в столице начался сильный снегопад. К утру 9 февраля мегаполис встал в 10-балльных пробках – движение в отдельных районах города было парализовано. Сотни единиц спецтехники выехали на минские улицы для борьбы с последствиями непогоды.  

"К снегопаду городские службы подготовились заблаговременно, еще вчера мы отработали механизмы взаимодействия всех профильных подразделений и "сверили часы" с главами администраций районов, руководителями коммунальных предприятий, экстренных служб. На помощь в уборке города направлена техника строительных организаций, продлены рабочие смены дорожников и коммунальщиков, к очистке территорий присоединились студенты, планируем привлечь к этой работе военнослужащих", - заявил Дорохович.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его словам, если подводить промежуточный итог, то "работа коммунальных служб организована на должном уровне". К уборке снега, обратил внимание чиновник, подключились и "неравнодушные горожане". "За что им огромное спасибо", - сказал Дорохович.

"Расчищать дорогу у своего дома и убирать от снега парковочное место – абсолютно нормальное стремление. Поэтому призываю всех жителей столицы не оставаться в стороне и по возможности присоединиться к расчистке от снега своих дворовых территорий. ЖЭУ готовы предоставить необходимый инвентарь всем желающим", - сказал он.

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Теги: Минск
 
 
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Столичные службы, по словам замглавы Мингорисполкома, подготовились заблаговременно к снегопаду, накрывшему город.
 
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