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Сегодня дан старт патриотической акции "Роднае-народнае"

Она направлена на популяризацию государственной символики. Флаг, как символ независимой и единой Беларуси, растянули молодые ребята, активисты и делегаты Всебелорусского народного собрания во время катания на коньках. Это только один из проектов БРСМ, который реализуется в Год народного единства.











В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны - так считают участники онлайн-диалога,...

Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны - так считают участники онлайн-диалога, который прошел в преддверие форума.140 делегатов Всебелорусского народного собрания от БРСМ со всех регионов страны обсудили развитие молодежной политики на ближайшие пять лет. Во Дворец Республики приедут абсолютно разные люди: молодые учителя и врачи, общественники и политики, молодые люди, которые работают в сельском хозяйстве и промышленности.