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Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны

09.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны - так считают участники онлайн-диалога, который прошел в преддверие форума.  
140 делегатов Всебелорусского народного собрания от БРСМ со всех регионов страны обсудили  развитие  молодежной политики на ближайшие пять лет. Во Дворец Республики приедут абсолютно разные люди: молодые учителя и врачи, общественники и политики, молодые люди, которые работают в сельском хозяйстве и промышленности.

Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны

Сегодня дан старт патриотической  акции "Роднае-народнае"

Она направлена на популяризацию государственной символики. Флаг, как символ независимой и единой Беларуси,  растянули молодые ребята, активисты и делегаты Всебелорусского народного собрания во время катания на коньках. Это только один из проектов БРСМ, который реализуется в  Год народного единства. 

Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны

Дмитрий Воронюк, первый секретарь ЦК БРСМ: "Мы предлагаем создать летопись государственного флага  Республики Беларусь. Все победы,  достижения за 26-27 лет независимости сделаны под нашим любимым государственным флагом. Я думаю, что мы введем разработку электронного ресурса, где будут отражены вехи и самые лучшие достижения нашей независимой суверенной Беларуси".

 
 
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Участие молодежи во Всебелорусском народном собрании позволит привить ей чувство ответственности за будущее страны - так считают участники онлайн-диалога,...
 
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