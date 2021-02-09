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МВД об обеспечении общественной безопасности во время ВНС
09.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСегодня в МВД предупредили о возможных кратковременных ограничениях движения в связи с организованным передвижением участников Всебелорусского народного собрания. В том числе - и из-за плохих погодных условий рекомендуется отказаться от поездок на личном транспорте.
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Сегодня в МВД предупредили о возможных кратковременных ограничениях движения в связи с организованным передвижением участников Всебелорусского народного...
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