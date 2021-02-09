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Власть в Беларуси незыблема, все институты в Беларуси функционируют в полном объеме

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так И. Сокол: Беларусь не ставила на паузу отношения с Украиной Беларусь не ставила на паузу отношения с Украиной - это противоречит нашим политическим принципам. Занимая центральное место на карте Европы, Беларусь выстраивает...

Беларусь не ставила на паузу отношения с Украиной - это противоречит нашим политическим принципам. Занимая центральное место на карте Европы, Беларусь выстраивает приоритеты внешней политики, опираясь на экономические интересы. В преддверии знакового события - Всебелорусского народного собрания - посол нашей страны в Украине дал эксклюзивное интервью украинскому телеканалу "Наш"." Я хотел бы сказать всем соседям, что государство Беларусь никуда с карты Европы не денется.Как бы кому-то не хотелось, но в ближайшее время, до следующих выборов Президента, придется соседствовать с РБ и с ныне действующей властью. Это аксиома. У нас в отношении белорусской продукции в Украине уже действуют 9 ограничительных мер. Мы в Беларуси на национальном уровне в отношении украинской продукции не приняли ни одной ограничительной меры. Более того, являясь председателем ЕЭК, мы являемся лоббистами Украины по многим товарным позициям. Мы знаем, кто инициировал, какие предприятия. Нет там вопросов чистой экономики. Есть конкретные, корыстные вопросы отдельных бизнесменов и политиков. Это недобросовестная конкуренция. Однозначно".