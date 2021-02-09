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И. Сокол: Беларусь не ставила на паузу отношения с Украиной

09.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Беларусь не ставила на паузу отношения с Украиной - это противоречит нашим политическим принципам. Занимая центральное место на карте Европы, Беларусь выстраивает приоритеты внешней политики, опираясь на экономические интересы. В преддверии знакового события - Всебелорусского народного собрания - посол нашей страны в Украине дал эксклюзивное интервью украинскому телеканалу "Наш". 

Игорь Сокол, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине:

" Я хотел бы сказать всем соседям, что государство Беларусь никуда с карты Европы не денется. 

Власть в Беларуси незыблема, все институты в Беларуси функционируют в полном объеме

Как бы кому-то не хотелось, но в ближайшее время, до следующих выборов Президента, придется соседствовать с РБ и с ныне действующей властью. Это аксиома. У нас в отношении белорусской продукции в Украине уже действуют 9 ограничительных мер. Мы в Беларуси на национальном уровне в отношении украинской продукции не приняли ни одной ограничительной меры. Более того, являясь председателем ЕЭК, мы являемся лоббистами Украины по многим товарным позициям.  Мы знаем, кто инициировал, какие предприятия. Нет там вопросов чистой экономики. Есть конкретные, корыстные вопросы отдельных бизнесменов и политиков. Это недобросовестная конкуренция. Однозначно".

 
 
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Беларусь не ставила на паузу отношения с Украиной - это противоречит нашим политическим принципам. Занимая центральное место на карте Европы, Беларусь выстраивает...
 
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