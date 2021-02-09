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Дело о беспорядках у здания ЦИП в Минске

09.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска стартовал процесс по делу о беспорядках у здания ЦИП. Речь идет о событиях 4 октября. Обвиняемый - 21-летний житель столицы. Статья - "Активное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением".

По данным следствия, это он помог разбить камеру наблюдения центра изоляции правонарушителей. Также молодой человек заклеил обзорное окно двери здания, вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Задержали минчанина на следующий день.

В ходе допроса он пояснил, что поддался призывам в телеграм-каналах и целенаправленно ходил на митинги. Следователи провели большую работу, допросили большинство участников тех событий, изучили видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в суде Фрунзенского района Минска стартовал процесс по делу о беспорядках у здания ЦИП. Речь идет о событиях 4 октября. Обвиняемый - 21-летний житель столицы....
 
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