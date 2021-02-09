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Прогноз погоды на 10 февраля
09.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса. 10 февраля (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будет определять холодная неустойчивая воздушная масса. 10 февраля (среда) на отдельных участках дорог республики сохранится...
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