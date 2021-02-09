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Строительство нового хирургического корпуса 11-й больницы Минска

09.02.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Новый хирургический корпус 11-й больницы Минска введут в эксплуатацию через два года. Сейчас активно идет возведение новых зданий. Планируется, что новоселье ждет хирургическое отделение, ортопедическое, микрохирургии глаза. 11-я больница считается многопрофильной. По качеству оказания медпомощи учреждение несколько лет входит в тройку лучших в столице. Именно здесь впервые в Беларуси открыли центр так называемой хирургии одного дня.

Уже сейчас в медучреждении почти 10 операционных, где ежегодно выполняют приблизительно десять тысяч операций. Для каждого пациента здесь разрабатывают комплексную программу реабилитации.

 
Теги: Минск
 
 
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Новый хирургический корпус 11-й больницы Минска введут в эксплуатацию через два года. Сейчас активно идет возведение новых зданий. Планируется, что новоселье ждет...
 
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