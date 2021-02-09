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Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию
09.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
15 % - студенты вузов, магистранты, учащиеся ссузов. 9 % - депутаты районных Советов депутатов.Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию, расскажет Светлана Чернова.
"Единство! Развитие! Независимость!" - под таким слоганом сегодня прошел открытий онлайн-диалог Белорусского республиканского союза молодежи. В преддверии всенародного вече, которое стартует уже послезавтра, 140 делегатов от БРСМ с разных регионов страны вышли на связь, чтобы, как говорится, сверить часы. Современные технологии стирают границы и расстояния, поэтому еще раз пройтись по пунктам, которые будут вынесены на обсуждение ВНС, не составило труда.
Пакет предложений молодежная команда подготовила не малый
Здесь все, что волнует современное поколение. Это и поддержка молодых семей, и трудоустройство, и льготы для строительства жилья. В целом старшие товарищи во мнении сходятся - участие молодежи в таком форуме прибавит им опыта и чувство ответственности. Именно поэтому
Сегодня же дан старт патриотической акции "Роднае - народнае"Белорусский флаг, как символ единой и независимой Беларуси, растянули молодые ребята, активисты, делегаты Всебелорусского народного собрания. Мероприятиям, направленным на популяризацию белоруской символики, будет посвящен весь нынешний год.
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Всебелорусское народное собрание стартует послезавтра. Среди тем будет и молодежная политика. Интересы нового и прогрессивного поколения представят 140...
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