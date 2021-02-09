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Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию

09.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Всебелорусское народное собрание стартует послезавтра. Среди тем будет и молодежная политика.  Интересы нового и прогрессивного поколения  представят 140 делегатов из Белорусского республиканского союза молодежи. Из них - 48 % - это девушки. Самому молодому делегату - 18 лет. Если говорить о занятости, то 75 % участников -  это работники промышленных и сельхозпредприятий, сотрудники правоохранительных органов, педагоги, спасатели, представители  здравоохранения, СМИ, лидеры территориальных организаций Союза молодежи.

Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию

15 % - студенты вузов,  магистранты, учащиеся ссузов.  9 % - депутаты районных Советов депутатов.

Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию, расскажет  Светлана Чернова.

"Единство! Развитие! Независимость!" - под таким слоганом сегодня прошел открытий онлайн-диалог Белорусского республиканского союза молодежи. В преддверии всенародного вече, которое стартует уже послезавтра, 140 делегатов от БРСМ с разных регионов страны вышли на связь, чтобы, как говорится, сверить часы. Современные технологии стирают границы и расстояния, поэтому еще раз пройтись по пунктам, которые будут вынесены на обсуждение ВНС, не составило труда.

Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию

Пакет предложений молодежная команда подготовила не малый

Здесь все, что волнует современное поколение. Это и поддержка молодых семей, и трудоустройство, и льготы для строительства жилья. В целом старшие товарищи во мнении сходятся - участие молодежи в таком форуме прибавит им опыта и чувство ответственности. Именно поэтому команда БРСМ - это делегаты из самых разных общественных сфер. Студенты и депутаты, работники промышленных и сельхозпредприятий, преподаватели, медики, спасатели, активисты. И каждого объединяет стремление сохранить свою страну и приумножить ее достижения.

Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию

Сегодня же дан старт патриотической акции "Роднае - народнае"

Белорусский флаг, как символ единой и независимой Беларуси, растянули молодые ребята, активисты, делегаты Всебелорусского народного собрания. Мероприятиям, направленным на популяризацию белоруской символики, будет посвящен весь нынешний год.

 
 
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Всебелорусское народное собрание стартует послезавтра. Среди тем будет и молодежная политика.  Интересы нового и прогрессивного поколения  представят 140...
 
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