Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию

Источник материала: БT

Всебелорусское народное собрание стартует послезавтра. Среди тем будет и молодежная политика. Интересы нового и прогрессивного поколения представят 140 делегатов из Белорусского республиканского союза молодежи. Из них - 48 % - это девушки. Самому молодому делегату - 18 лет. Если говорить о занятости, то 75 % участников - это работники промышленных и сельхозпредприятий, сотрудники правоохранительных органов, педагоги, спасатели, представители здравоохранения, СМИ, лидеры территориальных организаций Союза молодежи. стартует послезавтра. Среди тем будет и молодежная политика. Интересы нового и прогрессивного поколения представят 140 делегатов из Белорусского республиканского союза молодежи. Из них - 48 % - это девушки. Самому молодому делегату - 18 лет. Если говорить о занятости, то 75 % участников - это работники промышленных и сельхозпредприятий, сотрудники правоохранительных органов, педагоги, спасатели, представители здравоохранения, СМИ, лидеры территориальных организаций Союза молодежи.









15 % - студенты вузов, магистранты, учащиеся ссузов. 9 % - депутаты районных Советов депутатов.

"Единство! Развитие! Независимость!" - под таким слоганом сегодня прошел открытий онлайн-диалог Белорусского республиканского союза молодежи. В преддверии всенародного вече, которое стартует уже послезавтра, 140 делегатов от БРСМ с разных регионов страны вышли на связь, чтобы, как говорится, сверить часы. Современные технологии стирают границы и расстояния, поэтому еще раз пройтись по пунктам, которые будут вынесены на обсуждение ВНС, не составило труда.











Пакет предложений молодежная команда подготовила не малый

команда БРСМ - это делегаты из самых разных общественных сфер . Студенты и депутаты, работники промышленных и сельхозпредприятий, преподаватели, медики, спасатели, активисты. И каждого объединяет стремление сохранить свою страну и приумножить ее достижения. Здесь все, что волнует современное поколение. Это и поддержка молодых семей, и трудоустройство, и льготы для строительства жилья. В целом старшие товарищи во мнении сходятся - участие молодежи в таком форуме прибавит им опыта и чувство ответственности. Именно поэтому. Студенты и депутаты, работники промышленных и сельхозпредприятий, преподаватели, медики, спасатели, активисты. И каждого объединяет стремление сохранить свою страну и приумножить ее достижения.









Сегодня же дан старт патриотической акции "Роднае - народнае"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию Всебелорусское народное собрание стартует послезавтра. Среди тем будет и молодежная политика. Интересы нового и прогрессивного поколения представят 140...

Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию, расскажетБелорусский флаг, как символ единой и независимой Беларуси, растянули молодые ребята, активисты, делегаты Всебелорусского народного собрания. Мероприятиям, направленным на популяризацию белоруской символики, будет посвящен весь нынешний год.