Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание

Источник материала: БT

Сегодня начался процесс над 55-летним минчанином. Он залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. В суде Фрунзенского района вынесли приговор по делу о массовых беспорядках. Каждое преступление рассмотрят в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание. Продолжение темы - в следующем материале.

Дело о беспорядках в Минске у здания ЦИП

Это видео было снято 4 октября прошлого года. Во время массовых беспорядков молодой человек заклеил обзорное окно двери здания, вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Также, по данным следствия, этот молодой человек помог разбить камеру наблюдения центра изоляции правонарушителей. Парня задержали на следующий день. Вот как он прокомментировал свой поступок.











Ответственность за хулиганство и угрозы в адрес милиционера

Сегодня же в Минске начался суд над мужчиной, который обвиняется в хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре 55-летний минчанин зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокской, залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Оказалось, что незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.





Приговор по делу о массовых беспорядках

Это результат, чем может обернуться для участника протестов судебный процесс. Суд Фрунзенского района Минска озвучил вердикт обвиняемому по делу о массовых беспорядках. Приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. 30-летний фигурант - гражданин Беларуси, однако постоянно живет и работает в Польше, он - индивидуальный предприниматель. Из материалов дела известно, что с 10 на 11 августа он принял активное участие в массовых беспорядках в Минске. Устроил погром в боксе для продуктовых тележек и баррикады на дороге в столице.









Ничего и никто не останется без внимания

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание Заседания по уголовным делам, связанным с акциями протеста, угрозами и оскорблениями в адрес милиционеров, сегодня прошли в нескольких районных судах столицы. ...