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Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание

09.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Заседания по уголовным делам, связанным с акциями протеста, угрозами и оскорблениями в адрес милиционеров, сегодня прошли в нескольких районных судах столицы
Сегодня начался процесс над 55-летним минчанином. Он залил строительной пеной  замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. В суде Фрунзенского района вынесли приговор по делу о массовых беспорядках. Каждое преступление рассмотрят в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание. Продолжение темы - в следующем материале.
 
Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание

Дело о беспорядках в Минске у здания ЦИП 

Это видео было снято 4 октября прошлого года. Во время массовых беспорядков молодой человек заклеил обзорное окно двери здания, вместе с протестующими заблокировал въезд и выезд служебному транспорту. Также, по данным следствия, этот молодой человек помог разбить камеру наблюдения центра изоляции правонарушителей. Парня задержали на следующий день. Вот как он прокомментировал свой поступок.

Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание

Сегодня в суде Фрунзенского района Минска стартовал процесс по этому уголовному делу о беспорядках у здания ЦИП. Обвиняемый - 21-летний житель столицы. Статья - "Активное участие в беспорядках, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженное с неповиновением". В ходе допроса он пояснил, что поддался призывам в телеграм-каналах и целенаправленно ходил на митинги. Следователи провели большую работу: допросили большинство участников того дня, изучили видеозаписи и фотографии, на которых зафиксированы обстоятельства. 

 Ответственность за хулиганство и угрозы в адрес милиционера  

Сегодня же в Минске начался суд над мужчиной, который обвиняется в хулиганстве и оскорблении представителя власти. В ноябре 55-летний минчанин зашел в подъезд одного из домов по улице Налибокской, залил строительной пеной замок и входную дверь, а также почтовый ящик, на котором написал оскорбления в адрес сотрудника милиции. Вскоре он был задержан. Оказалось, что незадолго до произошедшего адрес, контактные данные, должность и место работы сотрудника были размещены в одном из деструктивных телеграм-каналов.


Приговор по делу о массовых беспорядках 

Это результат, чем может обернуться для участника протестов судебный процесс. Суд Фрунзенского района Минска озвучил вердикт обвиняемому по делу о массовых беспорядках. Приговор - 4 года лишения свободы с отбыванием наказания в условиях усиленного режима. 30-летний фигурант - гражданин Беларуси, однако постоянно живет и работает в Польше, он - индивидуальный предприниматель. Из материалов дела известно, что с 10 на 11 августа он принял активное участие в массовых беспорядках в Минске. Устроил погром в боксе для продуктовых тележек и баррикады на дороге в столице.

Каждое преступление будет рассмотрено в индивидуальном порядке, а причастные фигуранты понесут должное наказание

Ничего и никто не останется без внимания 

Те многие судебные процессы, которые сейчас проходят в стране, - очередное доказательство того, что участие в протестах, погромы и угрозы милиционерам не останутся безнаказанными. Ничего и никто не останется без внимания. Приговоры с реальными сроками лишения свободы, которые сейчас суды выносят обвиняемым, - уже даже не предупреждение, а следствие тех поступков, которые под эмоциями совершили люди. Сейчас многие из них сожалеют, но уже поздно. Однако не поздно задуматься еще тем, кто только собирается преступить закон в надежде на безнаказанность.

 
Теги: Минск
 
 
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Заседания по уголовным делам, связанным с акциями протеста, угрозами и оскорблениями в адрес милиционеров, сегодня прошли в нескольких районных судах столицы.  ...
 
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