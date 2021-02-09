|
С новым контентом - более живым и мультимедийным. Представлен официальный интернет-портал Президента Беларуси
09.02.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ интернет-пространстве уже сегодня можно увидеть
Сегодня это точно самый посещаемый сайт в Байнете
Новый дизайн, новый контент. Многое из того, что опубликовано, широкая общественность вообще не видела. В визуальном оформлении сайта ничего лишнего, чтобы не отвлекать пользователей от актуальной повестки. На главной - вся рабочая неделя Президента: встречи, совещания, командировки. Много фото и видео. С важнейших мероприятий с участием главы государства организуют прямые трансляции. Прямо на сайте можно отправить и свое сообщение Александру Лукашенко. Достаточно кликнуть на кнопку "Письмо Президенту".
Н. Эйсмонт: Портал не будет статичным
В общем доступе - большой президентский архив
Это кадры, начиная с середины 90-х! На них видно, как менялся наш Президент и наша страна. Вот первая пресс-конференция Александра Лукашенко после избрания Президентом. А вот первое Всебелорусское собрание в 1996-м. 2000 год был богат на международные визиты: Ливия, Таджикистан, ОАЭ, Израиль, Палестина, Куба. Здесь же много уникального видео.
Наши коллеги-журналисты смогут брать медиаконтент для своих публикаций прямо с сайта. Хорошая новость: согласовывать с пресс-службой его не нужно. На отдельной странице собрали и самые яркие цитаты Президента! Причем, прочитать можно и то, что разные мировые лидеры говорили о главе Беларуси. Вот, например, цитаты лидера КНР Си Цзиньпина и президента России.
А если вы мечтали побывать во Дворце Независимости в Минске, вам точно - на сайт! Прямо из дома или офиса, двигаясь по виртуальному туру, легко побывать и в зале, где проходила президентская инаугурация, и там, где принимают масштабные совещания и переговоры с мировыми политиками.
Раздел "Президент без галстука": Александр Лукашенко в неформальной обстановке
Фишка сайта - раздел "Президент без галстука". Как ясно из названия, там Александра Лукашенко можно увидеть в неформальной обстановке. Например, за сбором урожая на приусадебном участке или во время занятий спортом.
Это уникальные фотографии, которые ранее не публиковались. Например, такой снимок - Александр Лукашенко в кругу своей большой семьи. Так что, если вы, например, еще не видели, как Президент после работы забирает внуков из детского сада, тогда вам в этот раздел!
В разделе "Президент - детям" разместят познавательные викториныКстати, о юном поколении белорусов. Еще один раздел "Президент - детям" содержит познавательную информацию о государственном устройстве, символике, конституции, истории Беларуси и правах ребенка.
Хотя сайт называется президентским, контент не только о главе государства!Например, в разделе "Беларусь" - самая актуальная информация о разных сферах жизни нашей страны. От экономики и промышленности до культуры и спорта. Постоянно будут обновляться не только новости о Президенте, но и все разделы! Медиаресурс, по задумке разработчиков, будет актуальным и насыщенным. Зайти на президентский сайт можно с любых устройств - версии адаптированы для смартфонов и планшетов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С новым контентом - более живым и мультимедийным. Представлен официальный интернет-портал Президента Беларуси
В интернет-пространстве уже сегодня можно увидеть новый сайт Президента Беларуси. С абсолютно новым контентом. Страничка размещена все по тому же хорошо знакомому...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)