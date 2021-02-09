С новым контентом - более живым и мультимедийным. Представлен официальный интернет-портал Президента Беларуси

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Сегодня это точно самый посещаемый сайт в Байнете





Н. Эйсмонт: Портал не будет статичным









В общем доступе - большой президентский архив

Это кадры, начиная с середины 90-х! На них видно, как менялся наш Президент и наша страна. Вот первая пресс-конференция Александра Лукашенко после избрания Президентом. А вот первое Всебелорусское собрание в 1996-м. 2000 год был богат на международные визиты: Ливия, Таджикистан, ОАЭ, Израиль, Палестина, Куба. Здесь же много уникального видео.















Наши коллеги-журналисты смогут брать медиаконтент для своих публикаций прямо с сайта. Хорошая новость : согласовывать с пресс-службой его не нужно. На отдельной странице собрали и самые яркие цитаты Президента! Причем, прочитать можно и то, что разные мировые лидеры говорили о главе Беларуси. Вот, например, цитаты лидера КНР Си Цзиньпина и президента России.













А если вы мечтали побывать во Дворце Независимости в Минске , вам точно - на сайт! Прямо из дома или офиса, двигаясь по виртуальному туру, легко побывать и в зале, где проходила президентская инаугурация, и там, где принимают масштабные совещания и переговоры с мировыми политиками.

Раздел "Президент без галстука": Александр Лукашенко в неформальной обстановке

Фишка сайта - раздел "Президент без галстука". Как ясно из названия, там Александра Лукашенко можно увидеть в неформальной обстановке. Например, за сбором урожая на приусадебном участке или во время занятий спортом.







Это уникальные фотографии, которые ранее не публиковались. Например, такой снимок - Александр Лукашенко в кругу своей большой семьи. Так что, если вы, например, еще не видели, как Президент после работы забирает внуков из детского сада, тогда вам в этот раздел!

Это уникальные фотографии, которые ранее не публиковались. Например, такой снимок - Александр Лукашенко в кругу своей большой семьи. Так что, если вы, например, еще не видели, как Президент после работы забирает внуков из детского сада, тогда вам в этот раздел!











В разделе "Президент - детям" разместят познавательные викторины

Хотя сайт называется президентским, контент не только о главе государства!

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С новым контентом - более живым и мультимедийным. Представлен официальный интернет-портал Президента Беларуси В интернет-пространстве уже сегодня можно увидеть новый сайт Президента Беларуси. С абсолютно новым контентом. Страничка размещена все по тому же хорошо знакомому...

В интернет-пространстве уже сегодня можно увидеть. С абсолютно новым контентом. Страничка размещена все по тому же хорошо знакомому адресу -. Ресурс стал еще более живым и мультимедийным. Над ним работали белорусские IT-специалисты. Самые актуальные и важные темы и события, о которых стоит помнить, теперь под рукой. Обновленный сайт изучилаНовый дизайн, новый контент. Многое из того, что опубликовано, широкая общественность вообще не видела. В визуальном оформлении сайта ничего лишнего, чтобы не отвлекать пользователей от актуальной повестки. На главной - вся рабочая неделя Президента: встречи, совещания, командировки. Много фото и видео. С важнейших мероприятий с участием главы государства организуют прямые трансляции. Прямо на сайте можно отправить и свое сообщение Александру Лукашенко. Достаточно кликнуть на кнопку "Письмо Президенту".Кстати, о юном поколении белорусов. Еще один раздел "Президент - детям" содержит познавательную информацию о государственном устройстве, символике, конституции, истории Беларуси и правах ребенка.Например, в разделе "Беларусь" - самая актуальная информация о разных сферах жизни нашей страны. От экономики и промышленности до культуры и спорта. Постоянно будут обновляться не только новости о Президенте, но и все разделы! Медиаресурс, по задумке разработчиков, будет актуальным и насыщенным. Зайти на президентский сайт можно с любых устройств - версии адаптированы для смартфонов и планшетов.