Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так О кадровой диагностике, зарплатах и будущих изменениях - первый заместитель министра труда и соцзащиты К одной из самых обсуждаемых тем и главному событию в жизни нашей страны - Всебелорусскому народному собранию. Именно здесь будут определять, как будем жить дальше,...

К одной из самых обсуждаемых тем и главному событию в жизни нашей страны - Всебелорусскому народному собранию. Именно здесь будут определять, как будем жить дальше, в каких направлениях будем развивать Беларусь. Предстоит уточнить и расставить главные акценты. Среди приоритетных задач на ближайшие 5 лет - эффективное использование трудового потенциала и устойчивый рост доходов. В частности, планируется, что зарплата бюджетников увеличится в 1,5-2 раза. Речь об учителях, врачах и среднем медперсонале, работниках сферы соцобслуживания и культуры. Какие еще предстоят изменения, мы расспросили