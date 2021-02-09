Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Задержание администраторов Telegram-чата деструктивной направленности Правоохранители установили пять администраторов Telegram-чата "Гатово". Накануне сотрудники ГУБОП МВД задержали 37-летнюю жительницу Минского района - она создала и...

Правоохранители установили пять администраторов Telegram-чата "Гатово". Накануне сотрудники ГУБОП МВД задержали 37-летнюю жительницу Минского района - она создала и администрировала Telegram-чат деструктивной направленности. Численность группы превышала 500 подписчиков. В паблике активно проходил репост материалов из других чатов, а также из экстремистского Telegram-канала, который в Беларуси запрещен. Установлено, что женщина организовывала в Гатово локальные протесты и акции с БЧБ-символикой. В отношении фигурантки составлен административный протокол. Сейчас чат - под контролем ГУБОПиК МВД, удалось установить еще четверых администраторов.