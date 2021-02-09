ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Федерация профсоюзов создает экспертную группу. Задача - не допустить необоснованного повышения цен

10.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренний, но и внешние рынки.  Это позволит отслеживать всю цепочку от производителей до прилавка и выявлять, на каком этапе и почему происходит рост цен. Импульсом стала ситуация с изменением стоимости некоторых лекарств. К слову, Федерация профсоюзов мониторит цены регулярно.

На постоянном контроле - 50 наиболее востребованных наименований лекарств в 70 аптеках


Наталия Зельманчук, заведующая аптекой №88 РУП "Белфармация": "Самая главная направленность нашего предприятия - это не допустить необоснованного роста цен. На 1 февраля этого года лекарственные средства ценой до 19 рублей 99 копеек мы вообще не переоценивали. Сохранили доступность для нашего населения. А  цены выше 20 рублей переоценивались согласно законодательству".

Наталья Зезетко, заведующая отделом Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "Если будет пересмотрен вопрос с НДС, естественно, эти цены будут снижены. Потому что очень часто в понятие «увеличение цены» заложено что? Налог на добавленную стоимость. И очень многое, я так понимаю, может зависеть (если это товары импортного приобретения) от производителя, который может предлагать свою цену".

Федерация профсоюзов создает экспертную группу. Задача - не допустить необоснованного повышения цен

Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: "У нас есть договоренность и с правительством, и с нанимателями, что если растут цены - должны расти и доходы. Если не растут - должны быть другие механизмы защиты задействованы. В этой связи мы предлагаем снизить ставку НДС на лекарственные препараты и медицинские до 5 процентов. Или ввести регулирование цен на социально значимые лекарственные препараты, которые востребованы населением именно в период таких эпидемиологических ситуаций".

Кроме этого,  для отдельных категорий граждан профсоюзы предлагают предусмотреть дополнительные акции и программы лояльности. 



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренний, но и внешние рынки.  Это...
 
Новости дня
Новости общества
 
Как проходит подготовка молодежной команды к Всебелорусскому народному собранию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by