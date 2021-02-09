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На постоянном контроле - 50 наиболее востребованных наименований лекарств в 70 аптеках

Наталья Зезетко, заведующая отделом Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "Если будет пересмотрен вопрос с НДС, естественно, эти цены будут снижены. Потому что очень часто в понятие «увеличение цены» заложено что? Налог на добавленную стоимость. И очень многое, я так понимаю, может зависеть (если это товары импортного приобретения) от производителя, который может предлагать свою цену".









В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Федерация профсоюзов создает экспертную группу. Задача - не допустить необоснованного повышения цен Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренний, но и внешние рынки. Это...

Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов.. Это позволит отслеживать всю цепочку от производителей до прилавка и выявлять, на каком этапе и почему происходит рост цен. Импульсом стала ситуация с изменением стоимости некоторых лекарств. К слову, Федерация профсоюзов мониторит цены регулярно.Кроме этого, для отдельных категорий граждан профсоюзы предлагают предусмотреть дополнительные акции и программы лояльности.