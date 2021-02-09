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Федерация профсоюзов создает экспертную группу. Задача - не допустить необоснованного повышения цен
10.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTФедерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов.
На постоянном контроле - 50 наиболее востребованных наименований лекарств в 70 аптеках
Наталия Зельманчук, заведующая аптекой №88 РУП "Белфармация": "Самая главная направленность нашего предприятия - это не допустить необоснованного роста цен. На 1 февраля этого года лекарственные средства ценой до 19 рублей 99 копеек мы вообще не переоценивали. Сохранили доступность для нашего населения. А цены выше 20 рублей переоценивались согласно законодательству".
Наталья Зезетко, заведующая отделом Минского областного комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения: "Если будет пересмотрен вопрос с НДС, естественно, эти цены будут снижены. Потому что очень часто в понятие «увеличение цены» заложено что? Налог на добавленную стоимость. И очень многое, я так понимаю, может зависеть (если это товары импортного приобретения) от производителя, который может предлагать свою цену".
Елена Манкевич, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси: "У нас есть договоренность и с правительством, и с нанимателями, что если растут цены - должны расти и доходы. Если не растут - должны быть другие механизмы защиты задействованы. В этой связи мы предлагаем снизить ставку НДС на лекарственные препараты и медицинские до 5 процентов. Или ввести регулирование цен на социально значимые лекарственные препараты, которые востребованы населением именно в период таких эпидемиологических ситуаций".
Кроме этого, для отдельных категорий граждан профсоюзы предлагают предусмотреть дополнительные акции и программы лояльности.
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Федерация профсоюзов Беларуси создает экспертную группу по вопросам цен и тарифов. Специалисты будут изучать не только внутренний, но и внешние рынки. Это...
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