Источник материала: БT

Жестокость силовиков, порой вовсе неоправданную, примененную против мирных и безоружных людей, почему-то в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе. "Свобода слова" там работает по каким-то другим стандартам. Когда освещают события в Беларуси или России - активно показывают лишь действия полиции, причем ответные - на агрессию самих протестующих.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Жестокость силовиков против мирных людей в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе Жестокость силовиков, порой вовсе неоправданную, примененную против мирных и безоружных людей, почему-то в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе. "Свобода слова"...

Но когда западные СМИ освещают события такого же рода у себя дома, то картинка и риторика резко меняется. Показывают лишь бесчинства со стороны демонстрантов, которых там принято называть не "борцами за свободу и демократию", а внутренними террористами.продолжит тему