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Жестокость силовиков против мирных людей в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе
10.02.2021 06:31 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Жестокость силовиков, порой вовсе неоправданную, примененную против мирных и безоружных людей, почему-то в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе. "Свобода слова" там работает по каким-то другим стандартам. Когда освещают события в Беларуси или России - активно показывают лишь действия полиции, причем ответные - на агрессию самих протестующих.
Но когда западные СМИ освещают события такого же рода у себя дома, то картинка и риторика резко меняется. Показывают лишь бесчинства со стороны демонстрантов, которых там принято называть не "борцами за свободу и демократию", а внутренними террористами. Мария Петрашко продолжит тему (видео).
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Жестокость силовиков, порой вовсе неоправданную, примененную против мирных и безоружных людей, почему-то в упор не видит пресса ни в США, ни в Европе. "Свобода слова"...
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