Кухарев: в Минске уже нет перспективных территорий для строительства жилья

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Перспективных территорий для строительства жилья в Минске больше нет, заявил в понедельник в эфире телеканала "Беларусь 1" председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

По его словам, столица застроена достаточно плотно, поэтому сейчас для возведения домов рассматриваются площадки, где необходимо производить снос.

"Чистая площадка у нас только микрорайон Лошица. В ближайшие два года мы завершим там работу. Решение этой проблемы мы видим в строительстве в городах-спутниках", – рассказал Кухарев.

Минчане и города-спутники

Глава исполкома добавил, что ведется активная работа по Смолевичам, где в прошлом году был сдан один многоквартирный дом, а в текущем начнется строительство 11 таких домов.

"Мы комплексно подходим к этой ситуации. В этом году будет начато строительство школы, детского сада, поликлиники для того, чтобы жители города Минска, переселяясь туда, могли бы получить социально-бытовые условия, и инфраструктура была тоже полностью обеспечена", – сказал Кухарев.

По его мнению, минчане проявляют большой интерес к строительству жилья в городах-спутниках: когда предлагаются к реализации квартиры, количество желающих в несколько раз превышает их количество. В том числе там соглашаются строиться и многодетные семьи.

"Мы планируем в течение трех лет построить порядка 150 тысяч квадратных метров, а также мы планируем со следующего года начать работу по Руденску, который тоже является перспективной площадкой: есть коммуникации, электричка скоростная. Там энергетика позволяет в полном объеме вести строительство. Там до 2026 года планируем построить порядка 70–80 тысяч квадратных метров жилья", – поделился планами председатель Мингорисполкома.

По его мнению, это две перспективные площадки для развития, потому что Минск уже не может застраиваться. При этом есть условия, чтобы люди жили в непосредственной близости от столицы. В Смолевичах в этом году будет завершена прокладка дороги, которая свяжет город со столицей.

Одноэтажки – под снос

Кухарев отметил, что строительство в будущей пятилетке планируется вести практически в каждом районе столицы. В первую очередь застроят те, которые прилегают к магистральным улицам.

"По проспекту Дзержинского идет активный снос частного сектора, и мы будем продолжать эту работу. Частично в Центральном районе по улице Орловской будем работать по сносу одноэтажного жилья", – пообещал глава Мингорисполкома.

По его словам, в столице практически в каждом районе есть частный сектор, поэтому власти будут делать так, чтобы минчане знали, где будет вестись снос, а где они могут планировать ремонт жилья.

Новые электрички

Мингорисполком совместно с Министерством транспорта активно работает над проектом скоростной электрички в аэропорт. Она также пойдет в Зеленый бор, появится остановка в Великом камне, который имеет перспективы развития.

"Мы планируем реализовать данный проект в этой пятилетке", – анонсировал Кухарев.

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