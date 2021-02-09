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Власти Минска пообещали к 2025-му решить проблему с качеством воды
10.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев – Sputnik. Все минчане к 2025 году будут обеспечены питьевой водой из подземных источников, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в эфире телеканала "Беларусь 1".
Летом минувшего года в самом крупном районе белорусской столицы – Фрунзенском – на протяжении нескольких дней было нельзя использовать воду ни для приготовления пищи, ни в быту из-за
По словам Кухарева, в исполкоме сделали выводы после прошлогодних сложностей с водоснабжением.
"Сегодня решение проблемы и алгоритм найдены, есть поручение главы государства к 2025 году обеспечить все население города Минска питьевой водой из подземных источников", – уточнил он.
При этом Кухарев отметил, что сейчас идет разработка проектных решений и это очень важный вопрос, потому что Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов столицы получают порядка 180 тысяч кубометров воды в сутки не из подземных источников.
Председатель исполкома пояснил, что в самом Минске уже нет возможности добывать воду, подземные источники не могут обеспечить необходимые объемы – она будет поставляться со станций, которые находятся на расстоянии до 30–40 километров от города.
"Это Фелицианово, Вицковщина. Мы добурим там скважины, построим водоводы. Сейчас они проектируются. Они приведут воду в Минск из подземных источников. К 2025 году мы, безусловно, решим эту проблему", – пообещал он.
Горячую воду будут отключать
Столичные власти не планируют отказываться от поэтапного отключения горячей воды в Минске, потому что для них это пока необходимость.
"Мы будем двигаться по сокращению сроков и уже совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и с Министерством энергетики ведем работу, чтобы мы ежегодно сроки снижали, потому что это дискомфорт для жителей Минска", – констатировал Кухарев.
По его мнению, существует резерв по сокращению сроков проведения ремонтных работ на трубопроводах с горячей водой, которые проходят в теплое время года.
"Мы будем решать эту проблему постепенно", – заверил столичный чиновник.
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Артезианских источников недостаточно, чтобы обеспечить полностью самый крупный город Беларуси, поэтому будут построены дополнительные скважины.
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