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Власти Минска пообещали к 2025-му решить проблему с качеством воды

10.02.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 фев – Sputnik. Все минчане к 2025 году будут обеспечены питьевой водой из подземных источников, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в эфире телеканала "Беларусь 1".

Летом минувшего года в самом крупном районе белорусской столицы – Фрунзенском – на протяжении нескольких дней было нельзя использовать воду ни для приготовления пищи, ни в быту из-за сильного ее загрязнения. Затем подобные инциденты повторялись в разных районах Минска.

© Pixabay
Минчане требуют перевести весь город на артезианские источники воды

По словам Кухарева, в исполкоме сделали выводы после прошлогодних сложностей с водоснабжением.

"Сегодня решение проблемы и алгоритм найдены, есть поручение главы государства к 2025 году обеспечить все население города Минска питьевой водой из подземных источников", – уточнил он.

При этом Кухарев отметил, что сейчас идет разработка проектных решений и это очень важный вопрос, потому что Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов столицы получают порядка 180 тысяч кубометров воды в сутки не из подземных источников.

Председатель исполкома пояснил, что в самом Минске уже нет возможности добывать воду, подземные источники не могут обеспечить необходимые объемы – она будет поставляться со станций, которые находятся на расстоянии до 30–40 километров от города.

"Это Фелицианово, Вицковщина. Мы добурим там скважины, построим водоводы. Сейчас они проектируются. Они приведут воду в Минск из подземных источников. К 2025 году мы, безусловно, решим эту проблему", – пообещал он.

Горячую воду будут отключать

Столичные власти не планируют отказываться от поэтапного отключения горячей воды в Минске, потому что для них это пока необходимость.

"Мы будем двигаться по сокращению сроков и уже совместно с Министерством жилищно-коммунального хозяйства и с Министерством энергетики ведем работу, чтобы мы ежегодно сроки снижали, потому что это дискомфорт для жителей Минска", – констатировал Кухарев.

По его мнению, существует резерв по сокращению сроков проведения ремонтных работ на трубопроводах с горячей водой, которые проходят в теплое время года.

"Мы будем решать эту проблему постепенно", – заверил столичный чиновник.

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Теги: Минск
 
 
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Артезианских источников недостаточно, чтобы обеспечить полностью самый крупный город Беларуси, поэтому будут построены дополнительные скважины.
 
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