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В Бресте толщина льда на Мухавце - до 18 см
10.02.2021 07:59 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С наступлением морозов брестскую речку Мухавец надежно сковало льдом, пишет
На Гребном канале толщина льда составляет 15 сантиметров, в районе проспекта Республики — от 5-ти до 16 сантиметров, в районе улицы Махновича — до 18 сантиметров. Вообще же безопасным для выхода считается лед толщиной 7 сантиметров.
Однако в некоторых местах, преимущественно под мостами — там, где есть сильное течение, — река может быть вскрыта.
По данным Брестского областного Совета ОСВОД, с начала года на воде погибли 3 человека. Семеро спасены, из них один — несовершеннолетний.
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Но под мостами река может быть вскрыта.
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