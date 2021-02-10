В Бресте толщина льда на Мухавце - до 18 см

Источник материала: Tut.by

С наступлением морозов брестскую речку Мухавец надежно сковало льдом, пишет «Вечерний Брест» .



Фото: Василий Пошелюк, ВаськаПилот

На Гребном канале толщина льда составляет 15 сантиметров, в районе проспекта Республики — от 5-ти до 16 сантиметров, в районе улицы Махновича — до 18 сантиметров. Вообще же безопасным для выхода считается лед толщиной 7 сантиметров.

Однако в некоторых местах, преимущественно под мостами — там, где есть сильное течение, — река может быть вскрыта.

По данным Брестского областного Совета ОСВОД, с начала года на воде погибли 3 человека. Семеро спасены, из них один — несовершеннолетний.