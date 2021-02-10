Вы знаете, сколько в Могилеве автобусов, троллейбусов и маршруток? Рассказываем

Источник материала: Tut.by

В Могилеве появляются новые маршруты, нерентабельные — оптимизируются. Как сейчас развивается транспортная система города, « Вестнику Могилева » рассказал начальник отдела энергетики и транспорта управления экономики горисполкома Ярослав Васютенок.



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По его словам, маршрутная сеть города Могилева сейчас организована таким образом, что пассажиры могут проехать из одной точки города в другую не более чем с одной пересадкой. В городе — 41 автобусный маршрут, 7 троллейбусных и 24 маршрута у маршруток. Пассажиров в Могилеве ежедневно возят 150 автобусов, 74 троллейбуса, 2 электробуса и около 400 маршруток.

Во всех городских автобусах, троллейбусах и маршрутках установлена система спутникового GPS/GLONASS-мониторинга транспорта. Она позволяет собирать, хранить и обрабатывать информацию с аппаратуры мониторинга автотранспорта, вести контроль за ним, планировать эксплуатацию транспортных средств. к тому же любой человек через смартфон может посмотреть, где сейчас автобус, троллейбус или некоторые маршрутки (№№ 1, 3, 4, 7, 7К, 10, 26, 35, 36).

— Надеюсь, что, несмотря на имеющиеся небольшие технические трудности, горожане смогут в этом году увидеть на экранах смартфонов и движение оставшихся маршрутных такси, — говорит Ярослав Васютенок.

Также с прошлого года в Могилеве запущена в работу система, позволяющая оплачивать проезд в общественном транспорте города по QR-коду через мобильное приложение «Оплати».

За прошедший год могилевские транспортники улучшили обслуживание жителей района ул. Стасова, транспортное сообщение с поликлиникой № 12 и кардиологической больницей, а также смогли усовершенствовать транспортное сообщение между автовокзалом и железнодорожным вокзалом. Для этого пришлось менять схемы движения автобусов № 14 «Больница медицинской реабилитации — Железнодорожный вокзал» и № 26 «Пос. Малая Боровка — Железнодорожный вокзал»: теперь они идут по ул. Первомайская (остановочный пункт «Диагностический центр») — пр-т Мира — ул. Ленинская — ул. Крупской — ул. Белинского — ул. Первомайская — железнодорожный вокзал; обратно: железнодорожный вокзал — ул. Гришина — ул. Крупской — ул. Ленинская — пр-т Мира — ул. Первомайская и далее.

В городе за год появилось пять новых остановок: в микрорайоне Казимировка — «Улица Тишки Гартного», «Улица Льва Сапеги», «УЗ Могилевская поликлиника № 3», «Магистральная»; по улице Первомайской — «УЗ Могилевская поликлиника № 1».

И уже в этом месяце, обещают, появится остановка на площади Ленина.