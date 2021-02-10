Источник материала: Tut.by

В Полоцком РОВД сменился начальник. Предыдущий проработал около года, сообщает портал Gorod214.by.



Вячеслав Петкун

Вячеслав Петкун будет временно исполнять обязанности начальника Полоцкого РОВД. Ранее он был начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома.

Бывший глава районной милиции Александр Гарус возглавит управление по противодействию киберпреступности УВД облисполкома. Он проработал в Полоцке около года, а до этого руководил Поставским РОВД.