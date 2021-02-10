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В Полоцком РОВД сменился начальник. Предыдущий проработал около года

10.02.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Полоцком РОВД сменился начальник. Предыдущий проработал около года, сообщает портал Gorod214.by.


Вячеслав Петкун

Вячеслав Петкун будет временно исполнять обязанности начальника Полоцкого РОВД. Ранее он был начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома.

Бывший глава районной милиции Александр Гарус возглавит управление по противодействию киберпреступности УВД облисполкома. Он проработал в Полоцке около года, а до этого руководил Поставским РОВД.

 
 
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Ранее Вячеслав Петкун был начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома.
 
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