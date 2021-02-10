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В Полоцком РОВД сменился начальник. Предыдущий проработал около года
10.02.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Полоцком РОВД сменился начальник. Предыдущий проработал около года,
Вячеслав Петкун будет временно исполнять обязанности начальника Полоцкого РОВД. Ранее он был начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома.
Бывший глава районной милиции Александр Гарус возглавит управление по противодействию киберпреступности УВД облисполкома. Он проработал в Полоцке около года, а до этого руководил Поставским РОВД.
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Ранее Вячеслав Петкун был начальником управления охраны правопорядка и профилактики УВД Витебского облисполкома.
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