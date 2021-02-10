В Сморгони кто-то повесил на фонарные столбы БЧБ-шарики. Судили 13 человек - «нанесли ущерб ЖКХ»

Источник материала: Tut.by

В Сморгонском районном суде на днях рассматривали гражданское дело о «нарушении малых архитектурных форм». Ответчики — 13 местных жителей, истец — Сморгонское ЖКХ, которому в ноябре прошлого года «был нанесен ущерб» в 95 рублей 61 копеек: работникам предприятия пришлось снимать воздушные шарики со столбов в свой выходной день, а сами шарики, согласно иску, «нарушали малые архитектурные формы в городе».

Иск ЖКХ поддержала прокуратура Сморгонского района.

Никто из ответчиков вины не признал. Судебные заседания по делу в общей сложности шли три дня. В итоге в отношении 11 человек ЖКХ дело выиграло, одной девушки — проиграло, в отношении еще одного сморгонца иск был отозван прокурором.

О том, как рассматривалось это гражданское дело, TUT.BY рассказали местные жители.



Те самые шарики на столбах. Фото предоставлено жителями Сморгони

В деле разбирался судья Дмитрий Доморад.

— Судья, кстати, очень тщательно разбирался, нам показалось, запрашивал какие-то дополнительные сведения. Также на судебных заседаниях присутствовал прокурор Андрей Клышевич, который составил иск, и представитель истца — юрисконсульт ЖКХ (на предварительном слушании) и ведущий экономист (на основных заседаниях). Приходили и просто горожане, — рассказывают местные.

По их словам, суть дела такова: в воскресенье, 8 ноября 2020 года, в Сморгони проходила акция солидарности — люди вышли в город с белыми и красными шарами. Потом кто-то развесил их высоко на столбах вдоль дороги. Для того чтобы все это снять, работники ЖКХ, мол, были вынуждены выехать в воскресенье, выходной день, на улицы Советскую и Ленина. На предприятии посчитали, что этим им нанесен ущерб.

— Почему ответчиками выступали именно данные люди? Потому что в качестве доказательств была приведена видеосъемка с акции, а еще на людей составляли административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Вот так и получились гражданские ответчики, — говорят местные.



Так проходила акция в Сморгони 8 ноября 2020 года. Фото: предоставлено жителями Сморгони

Люди объясняют: в Гражданско-процессуальном кодексе — они это уже знают — есть такое понятие, как презумпция виновности.

— Это значит, что свою невиновность должен доказывать ответчик, а любая деталь — прямая или косвенная, указывающая на виновность, — является доказательством вины. В этом деле в качестве такого доказательства и была видеозапись. То есть — люди были в городе с шариками, значит, на этом основании можно делать вывод, что они эти шарики и развесили, — рассказывают местные жители.

В итоге прокурор запросил возмещение ущерба, который нанесли люди развешиванием шариков ЖКХ: его оценили в 95 рублей 61 копейку. Сюда входят работа в выходной день сотрудников предприятия, отчисления в соцфонд, страховые отчисления, работа автоподъемника, также был насчитан НДС.

— Но в итоге ответчикам необходимо суммарно выплатить ЖКХ 70 рублей. Оказалось, что прокурор в иске приравнял работу сотрудников к ущербу, но они облагаются налогом по-разному. В итоге сумма оказалась меньше, — объясняют участники процесса. — ЖКХ выиграло дело у 11 человек, у одной девушки проиграло — ее во время акции не было в городе, — в отношении одного человека прокурор снял иск. В качестве доказательства, кстати, прокурор в иске приводил тот факт, что в отношении данных людей были составлены административные протоколы за участие в несанкционированном массовом мероприятия.

Также местные жители говорят, что в суде ни прокурор, ни представители ЖКХ так и не смогли рассказать, как в тот день в Сморгони были нарушены малые архитектурные формы и что это вообще такое.

— Прокурор предложил ответчикам найти определение в законодательных актах самостоятельно, а судья уточнил, что об определении «малые архитектурные формы» все еще спорят специалисты, — рассказывают сморгонцы. — В суде опросили также электромонтера ЖКХ. Он пояснил, что шарики висели на изолированной металлоконструкции — и проводам или каким-то другим элементам ущерб не мог быть нанесен, металл на фонарях не был поврежден. В общем, ничего вообще не случилось — шарики просто повисели. В суде так и не выяснили еще, кто принял решение все же снимать эти шарики. Выяснилось только, что в ЖКХ поступило сообщение из местного РОВД, а туда якобы звонили какие-то жители по поводу белых и красных шаров на столбах. Один из ответчиков заметил: «Почему кто-то принял решение снимать эти шарики, а платить должен я?».

Сморгонцы собираются подавать апелляции.

— Дело хоть и небольшое, но отняло у всех много времени и сил. И главное: люди не считают себя виноватыми, — говорят местные жители.