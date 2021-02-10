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Протяните руку, а не лопату. Почему минчане пока не торопятся в едином порыве убирать снег. Мнение
10.02.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
В Минске снегопады: вчера на дорогах были десятибалльные пробки, общественный транспорт работал Минск застрял в 10-балльных пробках, общественный транспорт работает с перебоями">с перебоями. Жители некоторых районов жалуются на нечищеные дворы, власти обещают усилить работу, но походя упрекают и самих горожан. «В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — говорит Александр Лукашенко. TUT.BY порассуждал, почему пока минчане не торопятся массово, в порыве солидарности, брать в руки лопаты.
Вчера в разговоре с мэром Минска Александр Лукашенко
— Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке.
Еще Александр Лукашенко сравнил минчан с деревенскими. Мол, вот там люди самоорганизованы: «Вышел на улицу — возле забора стоит лопата — очистил». Он призвал городские власти, во-первых, обеспечить столичных жителей инструментами, во-вторых, четко сказать: «Слушайте, ситуация такая: вот эта территория за вами, а это мы будем вам чистить».
Минские коммунальники в этом году тоже активно намекают, что уборка снега во дворе — это обязанность жителей города, по крайней мере, тех, чьи автомобили припаркованы прямо перед домом. Регулярно публикуют адреса, где
Единого порыва солидарности, несмотря на настойчивые призывы и просьбы, до сих пор не видно. Более того, под той самой новостью с упреком от Александра Лукашенко — сотни комментариев. По многим из них видно, что люди обижены. Вот всего несколько фраз:
Похожее настроение — в урбанистических пабликах, где собираются люди, которые раньше были настроены на полезный для города активизм. Просьбы от городских властей о помощи теперь там вызывают сарказм.
Неужели это минчане такие злые? Вряд ли. Мы помним, как совсем недавно незнакомые люди везли сотни литров питьевой воды в микрорайон Сухарево, пострадавший от
Могу ошибаться, но как-то не припоминаю слов благодарности горожанам от мэра Минска (прежнего или нынешнего) или от Александра Лукашенко за потрясающую самоорганизацию и отсутствие безразличия в историях, описанных выше.
Впрочем, телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально» вчера
Однако знакомые коммунальники подтверждают в неформальном разговоре, что массовой поддержки от людей пока нет. Тоже как будто не проблема, ведь в такой ситуации
А в чем причина той самой обиды? В чем, собственно, может быть дело? Дело в том, что за последние семь месяцев самые разные службы столицы и правда очень ярко показали свой скрытый ресурс. Оказывается, и рабочей силы, и времени, и денег хватает не только на основные обязанности, но и на абсолютно странные занятия. Нет, мы сейчас не о борьбе с вандализмом, который, несомненно, тоже был. Мы именно о ресурсах, затраченных на удивительные задачи. На перекрашивание свежепокрашенных скамеек только потому, что цвет не тот. На снятие лент
Долгие месяцы власти боролись на центральных улицах Минска и во дворах как раз с самоорганизацией, на отсутствие которой теперь сетуют.
И кое-что за скобками событий последнего года. Минчане вообще осторожно реагируют на призывы к солидарности в стиле «вы обязаны». Вспомнить хотя бы историю, как в январе 2016-го жители городов Беларуси получили СМС: «Убедительно просим убрать снег у машино-мест и во дворах. Горисполком». Люди на такие сообщения
Иногда эффективнее протягивать руку, а не лопату.
P.S. Присылайте нашему боту в телеграме @tutby_editor фото и видео того, как вы убираете снег во дворах (если все-таки да!).
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Жители некоторых районов жалуются на нечищеные дворы, власти обещают усилить работу, но походя упрекают и самих горожан. «В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы...
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