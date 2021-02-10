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Протяните руку, а не лопату. Почему минчане пока не торопятся в едином порыве убирать снег. Мнение

10.02.2021 08:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске снегопады: вчера на дорогах были десятибалльные пробки, общественный транспорт работал Минск застрял в 10-балльных пробках, общественный транспорт работает с перебоями">с перебоями. Жители некоторых районов жалуются на нечищеные дворы, власти обещают усилить работу, но походя упрекают и самих горожан. «В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — говорит Александр Лукашенко. TUT.BY порассуждал, почему пока минчане не торопятся массово, в порыве солидарности, брать в руки лопаты.

  • Снежана Инанец,

    редактор рубрики «Минск»

Вчера в разговоре с мэром Минска Александр Лукашенко сдержанно упрекнул минчан за жалобы на нерасчищенные улицы:

— Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке.

Еще Александр Лукашенко сравнил минчан с деревенскими. Мол, вот там люди самоорганизованы: «Вышел на улицу — возле забора стоит лопата — очистил». Он призвал городские власти, во-первых, обеспечить столичных жителей инструментами, во-вторых, четко сказать: «Слушайте, ситуация такая: вот эта территория за вами, а это мы будем вам чистить».

Минские коммунальники в этом году тоже активно намекают, что уборка снега во дворе — это обязанность жителей города, по крайней мере, тех, чьи автомобили припаркованы прямо перед домом. Регулярно публикуют адреса, где выдают лопаты. В Центральном районе Минска лопаты возле подъездов даже воткнули в снег. Только убирайте! Наверняка многие жители их действительно взяли — потому что им жить в этих дворах. Но ситуация намного сложнее.


Телеграм-канал «Просто Центральный» опубликовал фотографии лопат, которые выставляют к подъездам

Единого порыва солидарности, несмотря на настойчивые призывы и просьбы, до сих пор не видно. Более того, под той самой новостью с упреком от Александра Лукашенко — сотни комментариев. По многим из них видно, что люди обижены. Вот всего несколько фраз:

  • «Зачем тогда нужны ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и т.д., если люди сами должны все делать? Наверное, ленточки не того цвета срезать».
  • «Ленточки им мешают, а снег, значит, не мешает. Ну ок! Сидим ровно дальше».
  • «Выйди всем двором чистить — так можно и дней через 15 домой вернуться. Нет уж, спасибо. Тому, кому безопасно в Минске, — те пусть и чистят».
  • «Всем взять лопаты и выйти на улицы? А потом еще отсидеть 15 суток и получить дубиной по спине? Это ж несанкционированное мероприятие: выйти во двор с одной целью. А лопата — это вообще оружие».

Похожее настроение — в урбанистических пабликах, где собираются люди, которые раньше были настроены на полезный для города активизм. Просьбы от городских властей о помощи теперь там вызывают сарказм.

Неужели это минчане такие злые? Вряд ли. Мы помним, как совсем недавно незнакомые люди везли сотни литров питьевой воды в микрорайон Сухарево, пострадавший от коммунального коллапса. Видели, как бутыли с питьевой водой привозили со всего города в Новую Боровую — и это притом что к волонтерам на центральной площади квартала проявляла интерес милиция. Знаем, как минчане ночью тянули обогреватели в Малиновку, когда местные остались без тепла из-за аварии на сетях. Такая солидарность, снизу, всегда льется стремительным потоком: телеграм-чат помощи той же Новой Боровой за час набирал тысячи участников.

Могу ошибаться, но как-то не припоминаю слов благодарности горожанам от мэра Минска (прежнего или нынешнего) или от Александра Лукашенко за потрясающую самоорганизацию и отсутствие безразличия в историях, описанных выше.

Впрочем, телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально» вчера поблагодарил тех, кто откликнулся на просьбу коммунальников об уборке снега. Пишут: «В единстве — наша сила!» Не поспоришь. Зампред Мингорисполкома сказал спасибо неравнодушным, которые подключились. Днем коллега в Малиновке видела из своего окна соседа, который вместе с шестилетним сыном сгребал снег. А к вечеру во двор того же товарищества собственников вышли уже с десяток человек. И среди них были те же активные люди, которые осенью красили скамейки в белый цвет, с красным орнаментом. Когда тебе не все равно — это правильно, так и должно быть.

Однако знакомые коммунальники подтверждают в неформальном разговоре, что массовой поддержки от людей пока нет. Тоже как будто не проблема, ведь в такой ситуации всегда найдутся студенты и военнослужащие, которых уже зовут.


Телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально» показал, как некоторые минчане помогают убирать снег

А в чем причина той самой обиды? В чем, собственно, может быть дело? Дело в том, что за последние семь месяцев самые разные службы столицы и правда очень ярко показали свой скрытый ресурс. Оказывается, и рабочей силы, и времени, и денег хватает не только на основные обязанности, но и на абсолютно странные занятия. Нет, мы сейчас не о борьбе с вандализмом, который, несомненно, тоже был. Мы именно о ресурсах, затраченных на удивительные задачи. На перекрашивание свежепокрашенных скамеек только потому, что цвет не тот. На снятие лент с малоизвестных заборов в «спальниках» (давайте пофантазируем, как бы коммунальные службы отреагировали всего год назад на просьбу срочно приехать и снять с какого-то забора какие-то ленты?). На переписывание вещей, которые висят на балконах не по той «схеме». На вылавливание домиков для уток из пруда и сбивание трактором снеговиков. На уборку лампадок. На затаптывание букв на снегу. И, наконец, на поддержание «образцового порядка» во дворах, «подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан».

Долгие месяцы власти боролись на центральных улицах Минска и во дворах как раз с самоорганизацией, на отсутствие которой теперь сетуют.

И кое-что за скобками событий последнего года. Минчане вообще осторожно реагируют на призывы к солидарности в стиле «вы обязаны». Вспомнить хотя бы историю, как в январе 2016-го жители городов Беларуси получили СМС: «Убедительно просим убрать снег у машино-мест и во дворах. Горисполком». Люди на такие сообщения реагировали остроумными твитами: «Убедительно просим съесть весь снег». Тогда на сухие СМС от чиновников объяснимо обиделись: всего за несколько лет до этого, во время шторма «Хавьер» в 2013-м, белорусы показали, как умеют помогать друг другу без убедительных просьб.

Иногда эффективнее протягивать руку, а не лопату.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

P.S. Присылайте нашему боту в телеграме @tutby_editor фото и видео того, как вы убираете снег во дворах (если все-таки да!).

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Жители некоторых районов жалуются на нечищеные дворы, власти обещают усилить работу, но походя упрекают и самих горожан. «В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы...
 
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