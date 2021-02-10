Протяните руку, а не лопату. Почему минчане пока не торопятся в едином порыве убирать снег. Мнение

Источник материала: Tut.by

В Минске снегопады: вчера на дорогах были десятибалльные пробки, общественный транспорт работал Минск застрял в 10-балльных пробках, общественный транспорт работает с перебоями">с перебоями. Жители некоторых районов жалуются на нечищеные дворы, власти обещают усилить работу, но походя упрекают и самих горожан. «В такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке», — говорит Александр Лукашенко. TUT.BY порассуждал, почему пока минчане не торопятся массово, в порыве солидарности, брать в руки лопаты.

Снежана Инанец, редактор рубрики «Минск»

Вчера в разговоре с мэром Минска Александр Лукашенко сдержанно упрекнул минчан за жалобы на нерасчищенные улицы:

— Неожиданность для нас в том, что люди жалуются. Мы мониторим интернет, по всем каналам. Жалуются, что мы не успеваем расчищать переулки, дворы, ну и чуть ли не подход к дому каждого человека. Конечно, нас можно критиковать, но в такие чрезвычайные моменты надо, чтобы люди сами подключались к уборке.

Еще Александр Лукашенко сравнил минчан с деревенскими. Мол, вот там люди самоорганизованы: «Вышел на улицу — возле забора стоит лопата — очистил». Он призвал городские власти, во-первых, обеспечить столичных жителей инструментами, во-вторых, четко сказать: «Слушайте, ситуация такая: вот эта территория за вами, а это мы будем вам чистить».

Минские коммунальники в этом году тоже активно намекают, что уборка снега во дворе — это обязанность жителей города, по крайней мере, тех, чьи автомобили припаркованы прямо перед домом. Регулярно публикуют адреса, где выдают лопаты . В Центральном районе Минска лопаты возле подъездов даже воткнули в снег. Только убирайте! Наверняка многие жители их действительно взяли — потому что им жить в этих дворах. Но ситуация намного сложнее.



Телеграм-канал «Просто Центральный» опубликовал фотографии лопат, которые выставляют к подъездам

Единого порыва солидарности, несмотря на настойчивые призывы и просьбы, до сих пор не видно. Более того, под той самой новостью с упреком от Александра Лукашенко — сотни комментариев. По многим из них видно, что люди обижены. Вот всего несколько фраз:

«Зачем тогда нужны ЖКХ, ЖКУ, ЖКО и т.д., если люди сами должны все делать? Наверное, ленточки не того цвета срезать».

«Ленточки им мешают, а снег, значит, не мешает. Ну ок! Сидим ровно дальше».

«Выйди всем двором чистить — так можно и дней через 15 домой вернуться. Нет уж, спасибо. Тому, кому безопасно в Минске, — те пусть и чистят».

«Всем взять лопаты и выйти на улицы? А потом еще отсидеть 15 суток и получить дубиной по спине? Это ж несанкционированное мероприятие: выйти во двор с одной целью. А лопата — это вообще оружие».

Похожее настроение — в урбанистических пабликах, где собираются люди, которые раньше были настроены на полезный для города активизм. Просьбы от городских властей о помощи теперь там вызывают сарказм.

Неужели это минчане такие злые? Вряд ли. Мы помним, как совсем недавно незнакомые люди везли сотни литров питьевой воды в микрорайон Сухарево, пострадавший от коммунального коллапса . Видели, как бутыли с питьевой водой привозили со всего города в Новую Боровую — и это притом что к волонтерам на центральной площади квартала проявляла интерес милиция. Знаем, как минчане ночью тянули обогреватели в Малиновку, когда местные остались без тепла из-за аварии на сетях. Такая солидарность, снизу, всегда льется стремительным потоком : телеграм-чат помощи той же Новой Боровой за час набирал тысячи участников.

Могу ошибаться, но как-то не припоминаю слов благодарности горожанам от мэра Минска (прежнего или нынешнего) или от Александра Лукашенко за потрясающую самоорганизацию и отсутствие безразличия в историях, описанных выше.

Впрочем, телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально» вчера поблагодарил тех, кто откликнулся на просьбу коммунальников об уборке снега. Пишут: «В единстве — наша сила!» Не поспоришь. Зампред Мингорисполкома сказал спасибо неравнодушным, которые подключились . Днем коллега в Малиновке видела из своего окна соседа, который вместе с шестилетним сыном сгребал снег. А к вечеру во двор того же товарищества собственников вышли уже с десяток человек. И среди них были те же активные люди, которые осенью красили скамейки в белый цвет, с красным орнаментом. Когда тебе не все равно — это правильно, так и должно быть.

Однако знакомые коммунальники подтверждают в неформальном разговоре, что массовой поддержки от людей пока нет. Тоже как будто не проблема, ведь в такой ситуации всегда найдутся студенты и военнослужащие, которых уже зовут.



Телеграм-канал «ЖКХ Минск Официально» показал, как некоторые минчане помогают убирать снег

А в чем причина той самой обиды? В чем, собственно, может быть дело? Дело в том, что за последние семь месяцев самые разные службы столицы и правда очень ярко показали свой скрытый ресурс. Оказывается, и рабочей силы, и времени, и денег хватает не только на основные обязанности, но и на абсолютно странные занятия. Нет, мы сейчас не о борьбе с вандализмом, который, несомненно, тоже был. Мы именно о ресурсах, затраченных на удивительные задачи. На перекрашивание свежепокрашенных скамеек только потому, что цвет не тот. На снятие лент с малоизвестных заборов в «спальниках» (давайте пофантазируем, как бы коммунальные службы отреагировали всего год назад на просьбу срочно приехать и снять с какого-то забора какие-то ленты?). На переписывание вещей, которые висят на балконах не по той «схеме» . На вылавливание домиков для уток из пруда и сбивание трактором снеговиков. На уборку лампадок . На затаптывание букв на снегу. И, наконец, на поддержание «образцового порядка» во дворах, «подверженных влиянию деструктивно настроенных граждан».

Долгие месяцы власти боролись на центральных улицах Минска и во дворах как раз с самоорганизацией, на отсутствие которой теперь сетуют.

И кое-что за скобками событий последнего года. Минчане вообще осторожно реагируют на призывы к солидарности в стиле «вы обязаны». Вспомнить хотя бы историю, как в январе 2016-го жители городов Беларуси получили СМС: «Убедительно просим убрать снег у машино-мест и во дворах. Горисполком». Люди на такие сообщения реагировали остроумными твитами: «Убедительно просим съесть весь снег». Тогда на сухие СМС от чиновников объяснимо обиделись: всего за несколько лет до этого, во время шторма «Хавьер» в 2013-м, белорусы показали, как умеют помогать друг другу без убедительных просьб.

Иногда эффективнее протягивать руку, а не лопату.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

P.S. Присылайте нашему боту в телеграме @tutby_editor фото и видео того, как вы убираете снег во дворах (если все-таки да!).

Опрос Минчане! А вы убираете снег в своем дворе? Никогда, на это есть специальные службы

Больше не убираю

Всегда, потому что живу в частном секторе

Убираю, но только возле своей машины

Да, ведь это и мой долг

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