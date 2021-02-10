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580 лет со дня рождения Алишера Навои

10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Автора, ставшего ключевой фигурой тюркского мира и основоположником узбекского литературного языка, вспоминали в Минске. К 580-летию со дня рождения Алишера Навои у бюста  мыслителя состоялась памятная церемония  возложения цветов. В сквере на улице Свердлова монумент мастера слова, напомним, появился благодаря Форуму регионов Беларуси и Узбекистана. Надо сказать, международный диалог страны продолжают и сегодня. На белорусский язык переведено и последнее произведение Навои - "Возлюбленный сердец". Труд, написанный рифмованной прозой, повествует о десяти  ступенях  духовного роста и затрагивает вопросы нравственного развития  общества. 

Данияр Абидов, советник посольства Узбекистана в Беларуси: "Творческое сотрудничество между интеллигенцией, между творческими людьми Узбекистана и Беларуси будет развиваться, я думаю. Мы сейчас будем готовить антологию белорусской поэзии в Узбекистане, на узбекском языке. Также белорусские писатели, поэты, союз писателей Беларуси думают начать работу над антологией узбекской поэзии Беларуси".

Дмитрий Радкевич, председатель Совета имамов Мусульманского религиозного объединения в Беларуси: "Творчество Навои оно актуально не только потому, что это интересно людям,  интересующимся суфизмом или восточной культурой, но и людям которым интересны вечные истины. Безусловно, нашему современному обществу не хватает как раз-таки терпения и той самой любви, которая бы помогла людям преодолевать повседневные сложности, потрясения социальные или политические".

В общей сложности  Алишер Навои оставил после себя свыше 100 тысяч строк, реализовался  в 20 поэтических жанрах. Сегодня его творчество волнует не только востоковедов.  Поэт  проявил себя  и в качестве государственного деятеля. Содействовал строительству школ, университетов, больниц и продвигал гуманистические идеи. 
 
Теги: Минск
 
 
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Автора, ставшего ключевой фигурой тюркского мира и основоположником узбекского литературного языка, вспоминали в Минске. К 580-летию со дня рождения Алишера Навои у...
 
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