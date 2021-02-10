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Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект - "Белорусская Super женщина"

10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Сильные и женственные, креативные и достойные самых высоких похвал, с верой в людей, доброту и единство - такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность, процветание и воспитание достойного молодого поколения.  Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект.  Каждую неделю мы будем знакомить с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается мир сделать  лучше и начинает с себя. Героиня, которую первой представляет наш телеканал, - педагог-психолог столичного лицея № 2 Галина Кашпур.
 
 
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Сильные и женственные, креативные и достойные самых высоких похвал, с верой в людей, доброту и единство - такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность,...
 
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