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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект - "Белорусская Super женщина" Сильные и женственные, креативные и достойные самых высоких похвал, с верой в людей, доброту и единство - такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность,...

Сильные и женственные, креативные и достойные самых высоких похвал, с верой в людей, доброту и единство - такие разные, но с общими взглядами на мир и стабильность, процветание и воспитание достойного молодого поколения. Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект. Каждую неделю мы будем знакомить с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается мир сделать лучше и начинает с себя. Героиня, которую первой представляет наш телеканал, - педагог-психолог столичного лицея № 2