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В течение 5 лет проблема с водой в Минске будет решена

10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Минск к 2025 году будет полностью обеспечен питьевой водой  из подземных источников. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Сейчас ведется активная работа, разрабатываются проекты. В ожидании решения вопроса - Фрунзенский, Московский и часть Октябрьского районов столицы. К тому же возникали вопросы и к качеству воды после аварий. В сутки нужно до 180 тысяч кубов.  И двигаться здесь будут поэтапно.

Учитывая высокую плотность населения в Минске, активно будут застраиваться города-спутники. В Смолевичах за 3 года построят до 150 тысяч квадратных метров жилья, а в Руденске - до 80 тысяч. Параллельно с многоэтажками возведут детские сады, школы и поликлиники, а также четырехполосную трассу Минск - Смолевичи.

 
Теги: Минск
 
 
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Минск к 2025 году будет полностью обеспечен питьевой водой  из подземных источников. Об этом в проекте "Разговор у Президента" рассказал председатель...
 
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