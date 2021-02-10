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Во Всебелорусском народном собрании участвует и молодежь
10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо Всебелорусском народном собрании участвует и молодежь.
Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: "На всех круглых столах первоочередное мнение звучало, что нужно сохранить социально направленное государство. Потому что все мы выросли в нем, что касаемо молодежи. И по-другому не видели, как может быть. И в том числе Всебелорусское народное собрание должно приобщить молодежь к политике, научить ее ответственности и понимать, что от ее действий зависит будущее нашей страны".
Стартовала и патриотическая акция "Роднае-народнае". Она направлена на популяризацию государственной символики. Это только один из проектов Союза молодежи, который реализуется в Год народного единства. В планах создать и "Летопись Государственного флага Беларуси". В ней будут собраны все достижения и победы нашей страны за годы независимости.
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Во Всебелорусском народном собрании участвует и молодежь. Накануне делегаты обсудили развитие молодежной политики в формате онлайн. На связь с минской студией...
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