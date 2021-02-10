Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Во Всебелорусском народном собрании участвует и молодежь Во Всебелорусском народном собрании участвует и молодежь. Накануне делегаты обсудили развитие молодежной политики в формате онлайн. На связь с минской студией...

Во Всебелорусском народном собрании участвует и молодежь.На связь с минской студией вышли представители всех регионов страны, что называется, сверить часы. Делегаты затронут самые актуальные вопросы современного поколения - это и помощь с трудоустройством, и приобретение жилья, и поддержка молодых семей.Стартовала и патриотическая акция "Роднае-народнае". Она направлена на популяризацию государственной символики. Это только один из проектов Союза молодежи, который реализуется в Год народного единства. В планах создать и "Летопись Государственного флага Беларуси". В ней будут собраны все достижения и победы нашей страны за годы независимости.