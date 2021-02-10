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А. Мирончик-Иванова: Многие белорусы перестали поддерживать своих соотечественников

10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Истина рождается исключительно в мирном диалоге - в этом не сомневается именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, которая стала героем проекта телеканала "Беларусь 1" "Скажи не молчи!". Серебряный призер II Европейских игр подчеркивает, сейчас важно поддерживать друг друга и объединяться для решения общих проблем. По словам спортсменки, многие белорусы и вовсе перестали радоваться успехам своих соотечественников. В частности, не понимает, как многие положительно восприняли отмену чемпионата мира по хоккею в Минске. Пока не поздно, Мирончик-Иванова призывает этих людей одуматься!

Анастасия Мирончик-Иванова не сомневается, у нашей страны большое будущее, но сейчас важно сохранить то единство, которое всегда было отличительной чертой белорусов, а не разбиваться на разные лагеря. 

 
Теги: Минск
 
 
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Истина рождается исключительно в мирном диалоге - в этом не сомневается именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, которая стала героем проекта...
 
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