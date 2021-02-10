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А. Мирончик-Иванова: Многие белорусы перестали поддерживать своих соотечественников
10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИстина рождается исключительно в мирном диалоге - в этом не сомневается именитая легкоатлетка
Анастасия Мирончик-Иванова не сомневается, у нашей страны большое будущее, но сейчас важно сохранить то единство, которое всегда было отличительной чертой белорусов, а не разбиваться на разные лагеря.
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Истина рождается исключительно в мирном диалоге - в этом не сомневается именитая легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова, которая стала героем проекта...
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