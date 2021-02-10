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В Беларуси продолжается работа с обращениями граждан
10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ феврале вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр иностранных дел Владимир Макей. Личный прием граждан пройдет по предварительной записи. Приемы проходят с 10 утра.
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В феврале вопросы можно задать руководителям госорганов. Сегодня проблемы белорусов будет решать министр иностранных дел Владимир Макей. Личный прием граждан...
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