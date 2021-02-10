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Наши делегаты. Николай Швайбович
10.02.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИнновации в производстве и новые виды продукции. Промышленники Минской области готовятся к участию в масштабном форуме, предлагая свои инициативы. Так, в актуальном «портфеле» заказов Борисовской типографии - крафтовые пакеты, экобумага, упаковка, ежедневники и брендированные календари. Сегодня предприятие развивает систему бережливого производства, что, к слову, отражается и на росте зарплат. Отсюда инициатива, с которой директор типографии Николай Швайбович собирается на народный диалог, - создать в Борисове центр повышения компетенций для промышленников.
Николай Швайбович, делегат ВНС, директор Борисовской укрупненной типографии имени 1 Мая: "Мы, внедряя это бережливое производство, сократили затраты. Каждый год снижаем себестоимость, соответственно, у нас повышается конкурентоспособность продукта. Для внедрения этой методологии, практики, я считаю, нужно создавать центры повышения компетенций для руководителей, конкретно, на предприятиях начальников цехов, начальников отделов".
Одно из ноу-хау борисовской типографии - в помощь бизнесу - стенды "Камишибай". Это такой японский инструмент визуального менеджмента с планом заданий и аудитом процессов.
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Инновации в производстве и новые виды продукции. Промышленники Минской области готовятся к участию в масштабном форуме, предлагая свои инициативы. Так, в...
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