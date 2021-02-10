Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так По каким правилам ближайшие пять лет будет развиваться рынок труда в Беларуси Завтра стартует Всебелорусское народное собрание. Оно уже стало доброй традицией и одним из фундаментальных институтов белорусской государственности. Народный...

Завтра стартует Всебелорусское народное собрание. Оно уже стало доброй традицией и одним из фундаментальных институтов белорусской государственности. Народный диалог даст ответы на вопросы, как будет развиваться Беларусь.Подготовка кадров, разные формы занятости населения, а также квотирование рабочих мест для людей с инвалидностью – по таким правилам ближайшие пять лет будет развиваться рынок труда в Беларуси. Все это прописано в проекте Программы социально-экономического развития. Кроме этого, уровень безработицы не должен превысить 4,2 %. Увеличится и заработная зарплата.Также будут внедряться и новые профстандарты, развиваться ресурсные центры по наиболее востребованным специальностям на рынке труда.