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МВД: Правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций во время ВНС

10.02.2021 10:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В милиции предупредили о кратковременных ограничениях транспорта в Минске 11 и 12 февраля. Это связано не только с проведением Всенародного белорусского собрания, но также со сложными погодными условиями, сообщает пресс-служба ведомства.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В МВД сообщили, что накануне шестого Всебелорусского народного собрания органы внутренних дел предпринимают все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности, это связано, в том числе с прибытием в столицу большого количества людей.

— Основная задача сотрудников милиции в эти дни — предупредить правонарушения, разъяснить правила поведения и меры ответственности. В то же время правоохранители не допустят проведения каких-либо несанкционированных акций на фоне важного общественно-политического мероприятия. Правопорядок будет обеспечен: любые противоправные действия — пресечены, а каждому из них — дана правовая оценка, — заявила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

В милиции обратили внимание, что 11 и 12 февраля в Минске возможны кратковременные ограничения движения, в том числе по причине сложных погодных условий — по прогнозам синоптиков, в течение недели в Минске ожидается сильный снегопад. В ведомстве призвали отказаться по возможности от использования личного транспорта.

Напомним, Всебелорусское народное собрание пройдет в Минске 11-12 февраля. Общая численность участников и приглашенных лиц составит 2700 человек. На совещании, посвященному проведению ВНС, Александр Лукашенко потребовал обеспечить делегатам безопасность и комфортные условия труда и отдыха.

 
Теги: Минск
 
 
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В милиции также обратили внимание, что 11 и 12 февраля в Минске возможны кратковременные ограничения движения, в том числе по причине сложных погодных условий - по...
 
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