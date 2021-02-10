Городской спортивный праздник «Могилевская лыжня - 2021» пройдет 13 февраля в парке в Подниколье

Источник материала: Tut.by

Городской зимний спортивный праздник «Могилевская лыжня — 2021» пройдет 13 февраля в парке в Подниколье. Об этом сообщает MyCity со ссылкой на отдел спорта и туризма горисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, учреждений, организаций города, команды учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического, общего среднего образования города, а также все желающие независимо от пола и возраста.

Подать предварительные заявки и получить номера участникам необходимо 11 и 12 февраля с 14.00 до 17.00 по адресу: улица Ленинская, 50б (стадион «Спартак»).

Начало соревнований — с 11.00. Команды должны прийти к своему времени старта. Регистрация команд — 13 февраля в парке в Подниколье за 30 минут до старта.

Программа соревнований:

11.00 — дети (мальчики и девочки) до 10 лет — до 1 км;

11.20 — мужчины от 60 лет и старше, женщины от 55 лет и старше (при наборе не менее 3 участников будет организован забег в категории 70 лет и старше) — до 2 км;

11.40 — учащиеся учреждений общего среднего образования (юноши) — до 2 км;

12.00 — учащиеся учреждений общего среднего образования (девушки) — до 2 км;

12.20 — обучающиеся учреждений профессионального образования: высшего, профессионально-технического, среднего специального (юноши) — до 2 км;

12.40 — обучающиеся учреждений профессионального образования: высшего, профессионально-технического, среднего специального (девушки) — до 2 км;

13.00 — команды предприятий, организаций и учреждений, любители от 41 до 59 лет (мужчины) — до 2 км;

13.20 — команды предприятий, организаций и учреждений, любители от 41 до 59 лет (женщины) — до 2 км;

13.40 — команды предприятий, организаций и учреждений, любители от 18 до 40 лет (мужчины) — до 2 км;

14.00 — команды предприятий, организаций и учреждений, любители от 18 до 40 лет (женщины) — до 2 км.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42−23−35; +375 29 195−00−10 (Михалков Максим Сергеевич, главный специалист отдела спорта и туризма), +375 29 304−56−69 (Воробьев Александр Владимирович, главный судья).