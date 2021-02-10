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Городской спортивный праздник «Могилевская лыжня - 2021» пройдет 13 февраля в парке в Подниколье
10.02.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Городской зимний спортивный праздник «Могилевская лыжня — 2021» пройдет 13 февраля в парке в Подниколье. Об этом сообщает MyCity со ссылкой на отдел спорта и туризма горисполкома.
К участию в соревнованиях допускаются команды предприятий, учреждений, организаций города, команды учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического, общего среднего образования города, а также все желающие независимо от пола и возраста.
Подать предварительные заявки и получить номера участникам необходимо 11 и 12 февраля с 14.00 до 17.00 по адресу: улица Ленинская, 50б (стадион «Спартак»).
Начало соревнований — с 11.00. Команды должны прийти к своему времени старта. Регистрация команд — 13 февраля в парке в Подниколье за 30 минут до старта.
Программа соревнований:
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 42−23−35; +375 29 195−00−10 (Михалков Максим Сергеевич, главный специалист отдела спорта и туризма), +375 29 304−56−69 (Воробьев Александр Владимирович, главный судья).
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Подать предварительные заявки и получить номера участникам необходимо 11 и 12 февраля.
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