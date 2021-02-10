«У нас 14 взрослых собак и три щеночка». Владелица питомника хаски - о трудностях и собаках

Источник материала: Tut.by

Раньше Наталья была индивидуальным предпринимателем и жила в городе. Но 13 лет назад все изменилось, когда ее муж купил первого хаски. Семья переехала за город, и теперь у них целый питомник сибирских хаски — 14 взрослых собак и 3 щенка. Наталья рассказала о том, трудно ли следить за питомцами, об их поведении и характерах, а еще о людях, которые приезжают, чтобы посмотреть на породу и понять, смогут ли управиться с хаски, если возьмут себе (а такой собаке точно не место в квартире, если вы, конечно, не хотите остаться без дивана или дверей).