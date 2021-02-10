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Бабарико говорит про войну против народа, ЕС критикует ВНС. Что происходит в Беларуси 10 февраля
10.02.2021 11:35 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико
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Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико дал интервью Deutsche Welle из СИЗО КГБ, подтвердив свои президентские амбиции, Евросоюз не впечатляет диалог белорусов через...
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