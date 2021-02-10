Бабарико говорит про войну против народа, ЕС критикует ВНС. Что происходит в Беларуси 10 февраля

Источник материала: Tut.by

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико дал интервью Deutsche Welle из СИЗО КГБ, подтвердив свои президентские амбиции, Евросоюз не впечатляет диалог белорусов через Всебелорусское народное собрание, но часть сил оно все-таки соберет. Кто-то туда придет, чтобы убедиться — всё хорошо, кто-то — из-за опасения репрессий. TUT.BY рассказывает о важнейших событиях этого дня в традиционном онлайне.