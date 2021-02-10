В одном из домов «Каскада» кто-то ворует пожарные шланги - пропало уже больше 50

Источник материала: Tut.by

В одном из домов жилого комплекса «Каскад» кто-то ворует пожарные рукава из шкафов. За последнее время пропало больше 50 штук. TUT.BY рассказали в местном товариществе собственников о проблеме.



Скриншот: «Яндекс. Панорамы»

Дома жилого комплекса «Каскад» еще не успели переварить штрафы от МЧС, которые активно выписывали после выборов. Теперь по адресу Скрыганова, 2б новая напасть — кто-то ворует из шкафов в подъездах пожарные рукава.

Правда, председатель местного товарищества собственников Андрей Евсеенко рассказывает, что с такой проблемой жители дома сталкивались и раньше.

— Предыдущий председатель ТС боролся с этой проблемой. Пожарные рукава крали из шкафов — именно поэтому люди однажды собрали оставшиеся и спрятали в подвал. Но потом пошли штрафы от МЧС, среди предписаний было и такое — укомплектовать шкафы. Мы достали рукава, которые остались с прошлых времен, докупили еще. Но буквально через два-три месяца часть шкафов опустошили.



Вскрытые шкафы, из которых кто-то вытаскивает пожарные шланги. Фото: жители «Каскада»

Собеседник добавляет, что жители задумали покрасить пожарные шланги, чтобы они не выглядели новыми и ни у кого не возникало соблазна, скажем, потом их перепродать.

Представители товарищества собственников обратились в милицию по поводу краж.

— Приезжали сотрудники Следственного комитета, прошли по этажам — сфотографировали, описали, что именно украдено, изъяли кое-что для экспертизы, оставили запрос на архив с камер видеонаблюдения. Будем разбираться, — поясняет Андрей Евсеенко.

По словам председателя ТС, на этот момент украдено 52 пожарных рукава. Один такой стоит около 50 рублей, поэтому сумма ущерба набегает немаленькая — около 2600 рублей.