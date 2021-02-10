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Дело о попытке поджога "Табакерки"
10.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ суде Гомеля сегодня планируется старт процесса по уголовному делу о попытке поджога киоска. Местный житель собирался забросать "Табакерку" "коктейлями Молотова". Инцидент произошел 25 октября прошлого года. На скамье подсудимых - 39-летний мужчина. Его обвиняют по статьям "Хулиганство", а также изготовление взрывчатых веществ. Как сообщалось ранее, таким образом обвиняемый решил выразить недовольство действующей властью. Он привез с дачи отработанное машинное масло, залил в две стеклянные бутылки и поджег. Первая емкость не долетела до ларька и упала в траву. Вторая - также была брошена мимо и разбилась.
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В суде Гомеля сегодня планируется старт процесса по уголовному делу о попытке поджога киоска. Местный житель собирался забросать "Табакерку" "коктейлями Молотова"....
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