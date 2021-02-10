ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Дело о попытке поджога "Табакерки"

10.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В суде Гомеля сегодня планируется старт процесса по уголовному делу о попытке поджога киоска. Местный житель собирался забросать "Табакерку" "коктейлями Молотова". Инцидент произошел 25 октября прошлого года. На скамье подсудимых - 39-летний мужчина. Его обвиняют по статьям "Хулиганство", а также изготовление взрывчатых веществ. Как сообщалось ранее, таким образом обвиняемый решил выразить недовольство действующей властью. Он привез с дачи отработанное машинное масло, залил в две стеклянные бутылки и поджег. Первая емкость не долетела до ларька и упала в траву. Вторая - также была брошена мимо и разбилась. 
 
Теги: Гомель
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В суде Гомеля сегодня планируется старт процесса по уголовному делу о попытке поджога киоска. Местный житель собирался забросать "Табакерку" "коктейлями Молотова"....
 
Новости дня
Новости общества
 
"Тротил протеста" - как банда Автуховича хотела взорвать страну
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

09.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
10.02.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by