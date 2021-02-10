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"Тротил протеста" - как банда Автуховича хотела взорвать страну

10.02.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Планирование терактов, оружие из Украины, а также тайники и пособники. Комитет госбезопасности Беларуси продолжает расследование деятельности преступной группировки Автуховича. Следствие выяснило - он нелегально перешел границу, что позволило ему завезти в Беларусь целый арсенал оружия и взрывчатки из Украины. В этом ему помогли ветераны АТО. Кроме этого,  белорусским пограничникам удалось задержать группу анархистов, также прорывающихся в Беларусь и имеющих тесные связи с украинскими радикалами. Часть пособников Автуховича утверждают, что ничего не знали о его деструктивных планах, и уже дают показания.

Кроме поджогов и взрывов, Автухович делал тайники для схронов с оружием – их обнаружено несколько. Участвовал он и в информационной атаке на белорусское общество. Его пособница вела эту работу через соцсети. 

 
 
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Планирование терактов, оружие из Украины, а также тайники и пособники. Комитет госбезопасности Беларуси продолжает расследование деятельности преступной...
 
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