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Многодетных семей в Минской области становится больше

10.02.2021 12:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 фев - Sputnik. Число многодетных семей в Минской области увеличивается, - сообщили в отделе государственной поддержки семьи комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома.

Если в 2020 году их насчитывалось 18 066, то уже по состоянию на 10 февраля текущего года их количество приблизилось к 19 587.

Большинство многодетных семей имеют троих несовершеннолетних детей - 15 810, четверых - 2766, пятерых - 734. А две семьи из Солигорска и одна из Несвижа воспитывают 11 детей.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Если в 2010 году в Минском регионе насчитывалось 9316 семей с тремя и более несовершеннолетними детьми, то в 2015 их было уже 13 180. В последнее время также фиксируется положительная динамика: за период с 1 января 2020 года по 10 февраля 2021-го в регионе появилась 1521 новая многодетная семья". 

Большинство многодетных семей живут в Минском, Борисовском, Солигорском и Молодечненском районах, меньше всего - в Клецком, Мядельском и Стародорожском.

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Теги: Минск
 
 
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В последнее время фиксируется положительная динамика в рождаемости – количество многодетных семей в Минском регионе возрастает.
 
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